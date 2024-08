Za 1 zł? Dlaczego nie! Złap limitowany drop Pepsi i Dre$$code

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Nowa era Pepsi

Marka Pepsi realizuje w tym roku kampanię marketingową pod hasłem „Thirsty for more”. W ramach działań realizuje szereg wyjątkowych i niestandardowych aktywności mających na celu zachęcenie konsumentów do odkrycia nowej ery świata Pepsi. Aktywacja jest efektem globalnej transformacji marki, która przeszła największy rebranding od ponad 14 lat. To nie tylko nowy logotyp, to nowe podejście marki do komunikacji. Pepsi jest obecna tam, gdzie konsumenci i dostarcza im jeszcze więcej pozytywnych emocji!

Unikalne collabo Pepsi x Dre$$code

Ekipa Dre$$code współpracuje z marką Pepsi w ramach kampanii „Thirsty for More” i od kilku miesięcy nieustannie zaskakuje swoich fanów wyjątkowymi okazjami do wspólnego przeżywania beztroskiej, nieskrępowanej radości z Pepsi. W wyniku tej współpracy powstał specjalny, limitowany drop odzieżowy, zaprojektowany przez ambasadorów marki. Inspiracją był nowy logotyp Pepsi oraz kultowa puszka napoju. Najważniejsze jest to, że drop harmonizuje zarówno ze stylem ekipy Dre$$code, jak i z rebrandingiem Pepsi. Ubrania te z pewnością przypadną do gustu fanom oryginalnych i limitowanych elementów garderoby. Warto podkreślić, że każdy produkt będzie dostępny za symboliczną złotówkę, co oznacza, że fani muszą być wyjątkowo czujni, aby zdobyć swój wymarzony przedmiot z dropu. Terminy dropów będą ogłaszane na kanałach influencerów znanych z TikToka i Instagrama: Przekosy, Mileny Takuskiej, Natalii Sisik oraz Artura Sikorskiego.

Harmonogram premiery dropów:

12 sierpnia – start akcji: możliwość zapisania się do newsletter’a na stronie www.pepsidrop.pl, w celu otrzymywania powiadomień o dostępności dropów.

19 sierpnia – czarna bluza.

22 sierpnia – t-shirt technical.

26 sierpnia – granatowa bluza.

29 sierpnia – odjechane spodnie.

i Autor: materiał prasowy Pepsi

