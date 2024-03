Zaawansowana pielęgnacja skóry idealna do skin cyclingu

Wiosenne okulary do pary. Wielki przegląd trendów na okulary przeciwsłoneczne

Linia Bielenda Skin Academy Solution powstała w wyniku testów i wnikliwych analiz laboratorium badawczo-rozwojowego Bielenda. Dzięki zastosowaniu odpowiednich połączeń kompatybilnych ze sobą składników opracowano sześć efektywnych produktów do pielęgnacji twarzy o zróżnicowanych funkcjach. Produkty przystosowane są do skin cyclingu – serum mikrozłuszczająco-wygładzające (pierwszy wieczór), serum rewitalizująco-przeciwzmarszczkowe (drugi wieczór), serum rozświetlkająco-rozjaśniające (trzeci wieczór), serum łagodząco-regenerujące (czwarty wieczór) oraz serum ochronne i nawilżająco-kojące (codzienna pielęgnacja w ciągu dnia).

Bielenda Skin Academy Solution

Serum mikrozłuszczająco-wygładzające

Serum mikrozłuszczająco-wygładzające powstało z myślą o pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej. Zawiera skuteczne składniki aktywne inspirowane pielęgnacją gabinetową. Kwas PHA + AHA to aktywny kompleks delikatnie złuszczających kwasów, wygładza naskórek, dodatkowo witamina B3 regeneruje i zmniejsza widoczność porów. Serum zmniejsza niedoskonałości i wydzielanie sebum, poprawia koloryt skóry, wygładza i zmniejsza widoczność porów, przeznaczone jest do stosowania na noc. Produkt może stać się jednym z elementów skin cyclingu, rekomendacją ekspertów Bielenda jest stosowanie go w pierwszy wieczór cyklu.

Bielenda Skin Academy Solution

Serum rewitalizująco-przeciwzmarszczkowe

Serum rewitalizująco-przeciwzmarszczkowe powstało z myślą o pielęgnacji skóry z oznakami starzenia. Zawiera skuteczne składniki aktywne inspirowane pielęgnacją gabinetową. Retinol redukuje zmarszczki i ujędrnia, kolagen rewitalizuje i odżywia, a cica wygładza, nawilża i regeneruje. Serum odmładza i ujędrnia dojrzały naskórek, przeznaczone jest do stosowania na noc. Produkt może stać się jednym z elementów skin cyclingu, rekomendacją ekspertów Bielenda jest stosowanie go w drugi wieczór cyklu.

Bielenda Skin Academy Solution

Serum nawilżająco-kojące

Serum nawilżająco-kojące powstało z myślą o pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej. Zawiera skuteczne składniki aktywne inspirowane pielęgnacją gabinetową. Kwas hialuronowy cechuje silne działanie nawilżające, trehaloza koi oraz zwiększa poziom komfortu skóry, natomiast kwas laktobionowy wygładza i zmiękcza naskórek. Serum wyraźnie nawilża i koi, redukuje nieprzyjemne uczucie suchości i napięcia, przeznaczone jest do stosowania na dzień i na noc. Produkt może stać się jednym z elementów skin cyclingu, rekomendacją ekspertów Bielenda jest stosowanie go codziennie w ciągu dnia razem lub zamiennie z serum ochronnym SPF30 z tej samej linii, w każdy dzień cyklu.

Bielenda Skin Academy Solution

Serum łagodząco-regenerujące

Serum łagodząco-regenerujące powstało z myślą o pielęgnacji skóry wrażliwej, wymagającej wzmocnienia bariery hydrolipidowej. Zawiera skuteczne składniki aktywne inspirowane pielęgnacją gabinetową. Prowitamina B5 łagodzi i nawilża skórę, cica koi, natomiast ektoina utrzymuje prawidłowy poziom nawilżenia naskórka. Serum regeneruje, poprawia kondycję skóry, redukuje suchość i wygładza, przeznaczone jest do stosowania na dzień i na noc. Produkt może stać się jednym z elementów skin cyclingu, rekomendacją ekspertów Bielenda jest stosowanie go na noc w trzeci lub czwarty wieczór cyklu.

Bielenda Skin Academy Solution

Serum rozświetlająco-rozjaśniające

Serum rozświetlająco-rozjaśniające powstało z myślą o pielęgnacji skóry pozbawionej blasku. Zawiera skuteczne składniki aktywne inspirowane pielęgnacją gabinetową. 15% czystej witaminy C wyrównuje koloryt i nadaje skórze blasku, dodatkowo kompleks anti-ox (połączenie ekstraktu z zielonej herbaty, cytryny i żeń-szenia) naturalnie rozświetla. Serum redukuje przebarwienia, rewitalizuje i odżywia skórę, przeznaczone jest do stosowania na noc. Produkt może stać się jednym z elementów skin cyclingu, rekomendacją ekspertów Bielenda jest stosowanie go na noc w trzeci lub czwarty wieczór cyklu.

Bielenda Skin Academy Solution

Serum ochronne z SPF 30 (UVA + UVB)

Serum ochronne z SPF 30 powstało z myślą o pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Zawiera skuteczne składniki aktywne inspirowane pielęgnacją gabinetową. Kompozycja filtrów SPF 30 ogranicza niekorzystny wpływ promieniowania UVA i UVB na skórę i chroni ją przed fotostarzeniem, dodatkowo prowitamina D3 zwiększa funkcje barierowe skóry. Serum chroni przed promieniowaniem i przebarwieniami wywołanymi światłem słonecznym, nawilża i rozświetla, przeznaczone jest do stosowania na dzień i na noc. Produkt może stać się jednym z elementów skin cyclingu, rekomendacją ekspertów Bielenda jest stosowanie go codziennie w ciągu dnia razem lub zamiennie z serum nawilżająco-kojącym z tej samej linii, w każdy dzień cyklu.

