Zabiegi bankietowe na Twoją skórę. Sprawdzą się przed każdą imprezą

Włącz te kosmetyki do swojej pielęgnacji jeżeli chcesz zachować młody wygląd skóry

Zacznij od oczyszczania

FOREO LUNA 3. czyli oczyszczanie i ujędrnianie 2 w 1. Zasilany pulsacjami T-Sonic™. Idealnie dopasowany do Twojej skóry. Kultowa LUNA 3 wykonana jest z aksamitnie miękkiego silikonu, który jest odporny na bakterie i 35 razy bardziej higieniczny niż szczoteczki nylonowe. Odwróć ją, aby przekształcić ją w ujędrniające urządzenie do masażu, które wtłacza aktywne składniki kosmetyków głęboko w skórę – tam, gdzie działają najlepiej.

Zobacz także: Kalendarze adwentowe dla dorosłych. Umil sobie i partnerowi oczekiwanie do Bożego Narodzenia

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Maseczki przed imprezą to podstawa

Podaruj swojej skórze korzyści płynące z 5 zabiegów przeciwstarzeniowych na twarz. Klinicznie udowodniono, że zmniejsza widoczność zmarszczek w ciągu 1 tygodnia. UFO od marki FOREO bezpośrednio zwalcza skutki utraty wilgoci i elastyczności skóry wraz z wiekiem, jednocześnie ujędrniając skórę za pomocą chłodzącej krioterapii. W przeciwieństwie do tradycyjnych środków nawilżających i masek, technologia Hyper-Infusion zastosowana w UFO zapewnia głębokie, długotrwałe nawilżenie, co pomaga wepchnąć aktywne składniki kosmetyków głęboko w skórę właściwą, gdzie działają najlepiej. Dzięki temu urządzeniu możesz przygotować się na młodziej wyglądającą, promienną cerę przez cały dzień.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Światłem LED w niedoskonałości

FOREO FAQ 202 to ultralekka, bezprzewodowa i wykonana z dopasowującego się do twarzy silikonu, FAQ™ 202 jest maseczką z zupełnie nowej generacji maseczek LED. Zachowaj swobodę ruchów, podczas gdy maseczka będzie zwiększać produkcję kolagenu, zmniejszać zmarszczki, plamy starcze matowość oraz wyrównywać ton i teksturę cery. Doświadcz zabiegów LED na twarz klasy spa po naciśnięciu przycisku. Połącz z FAQ™ 102 dla idealnej, szwajcarskiej rutyny anti-aging. Maseczki LED FAQ™ 202 rozprzestrzeniają światło równomiernie na skórze za pomocą 600 zoptymalizowanych punktów świetlnych, dzięki czemu fale światła LED penetrują w takim samym stopniu każdy milimetr skóry. Potwierdza to 100% użytkowników

i Autor: Materiały prasowe FOREO