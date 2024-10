Wyjątkowa współpraca

wlodi4444 zdobył ogromną popularność na Instagramie dzięki swoim wypełnionym pozytywną energią grafikom. Twórca stał się również rozpoznawalny dzięki swojej kultowej serii wycieraczek wejściowych z zabawnymi hasłami inspirowanymi memami takimi jak: „można wejść, jeśli jest się miłą osobą” czy „życie bez mizerii byłoby mizerne”.

Optymizm wlodiego4444 jest wyjątkowo bliski Żabce Jush, która dzięki funkcjonalnej aplikacji pozwala zaoszczędzić czas i spędzić go tak, jak lubimy. Właśnie dlatego marka zaprosiła twórcę do współpracy, by wspólnie stworzyć specjalny, limitowany drop wycieraczek wejściowych w „jushowych” barwach. W ramach projektu powstały cztery warianty haseł:

„miłego dnia i ogólnie życia (szczególnie kurierom jush!)”,

„jush otwieram”,

„miejsce na moje jush zakupy”,

„wytrzyj buty żabko”.

Żabka Jush chętnie wspiera młodych twórców. W przeszłości marka współpracowała z Frankiem Warzywa i Młodym Buddą, którzy nagrali piosenkę na cześć polskich szparagów od rolnika Czarka Czapli. Z kolei młode artystki Kinga Offert, Bogna Brewczyk i Karolina Woźniak przygotowały ilustracje, które ozdobiły witryny magazynów Żabka Jush.

Wycieraczka wlodiego4444 i Żabki Jush pod Twoimi drzwiami

Hasła wlodiego4444 doskonale oddają filozofię Żabki Jush, aplikacji, która pomaga oszczędzać czas, dając klientom możliwość skupienia się na tym, co naprawdę lubią i co jest dla nich ważne. Wierzymy, że dzięki tej współpracy wprowadzimy do zakupów naszych klientów jeszcze więcej pozytywnej energii. Oferujemy nie tylko oryginalne wycieraczki, ale też ogromną wygodę zakupów. Klienci Żabki Jush mogą zamawiać zarówno małe, jak i duże zakupy z szybką dostawą, co odpowiada na potrzeby szerokiej grupy odbiorców — mówi Magdalena Marzec, head of brand w Lite e-Commerce, startupie odpowiedzialnym za Żabkę Jush.

Żabka Jush lubi mnie, a ja lubię Żabkę Jush oraz wycieraczki. Razem przygotowaliśmy cztery wzory, które są, myślę fajne, myślę zielone i ogólnie rzecz biorąc sympatyczne. Inspirowały nas żaby, kolor zielony oraz ja. Mam nadzieję, że jak ktoś spojrzy na taką wycieraczkę to sobie pomyśli “o, fajna”, ja bym tak pomyślał — dodaje wlodi4444.

i Autor: materiał prasowy Żabka Jush