Zabłyśnij na wiosnę!

Doping dla skóry

Zimą skóra po przebudzeniu często sprawia wrażenie zmęczonej. Nie służy jej mróz, zanieczyszczone powietrze, a w domach centralne ogrzewanie, które powodują jej nadmierne przesuszenie. W efekcie jej powierzchnia staje się matowa i poszarzała. Dlatego warto wprowadzić do pielęgnacji nowe rytuały, które przywrócą ją do życia.

Poranek najlepiej zacząć od przetarcia twarzy tonikiem nawilżająco-rozświetlającym Morela-Cytryna Yumi - 19,90 zł/200 ml. Jego bazą jest 99 proc. sok z aloesu, który zapewnia cerze odpowiednie nawodnienie. Dzięki połączeniu tego składnika z glukonolaktonem oraz witaminą C tonik zwęża pory, reguluje wydzielanie sebum, poprawia strukturę skóry i przywraca jej ładniejszy koloryt. Z kolei sok z moreli i cytryny zapewnia jej orzeźwienie. To więc najlepszy energetyczny koktajl jaki można zaserwować skórze tuż po przebudzeniu. By z kolei pozbyć się opuchnięć i cieni wokół oczu najlepiej użyć rozświetlającego kremu pod oczy Anti Age Global Yves Rocher - 149,90 zł/15 ml. Zawiera wyjątkowy wyciąg z pączków roślinnych, bogaty w komórki macierzyste, które pobudzają skórę do regeneracji. Jego aplikację najlepiej połączyć z delikatnym masażem skóry, do którego warto wykorzystać metalową końcówkę kosmetyku. Należy wykonywać delikatne ruchy od zewnętrznego do wewnętrznego kącika oka. W przeciwnym kierunku należy masować powieki. Krem ma delikatną konsystencję, więc błyskawicznie się wchłania, a masaż poprawia ukrwienie skóry przez co składniki aktywne kosmetyku wnikają głębiej. Dotyk chłodnego metalowego aplikatora sprawia też, że opuchlizna szybciej znika. Wieczorem po dokładnym oczyszczeniu skóry również należy użyć toniku oraz kremu pod oczy.

W nocy skóra zaczyna pracę na drugi etat i zaczyna się jej przebudowa. To idealny moment na aplikację kremu zawierającego skoncentrowaną formułę z wyciągu z pączków roślinnych - przeciwzmarszczkowym kremem regenerującym na dzień i na noc & maską na noc Anti-Age Global - 249 zł/75 ml. W każdym słoiczku znajduje się 10 milionów cennych komórek regeneracyjnych. Bogata, ale łatwo wchłaniająca się konsystencja kremu sprawdza się doskonale do pielęgnacji na dzień i na noc oraz jako odżywcza maska na noc.

W efekcie po przebudzeniu skóra jest doskonale odżywiona, pełna blasku i bardziej wypoczęta. Wystarczy regularnie powtarzać ten pielęgnacyjny schemat, by już po kilku dniach zauważyć różnicę w wyglądzie skóry. Zmniejszone pory, lepsze nawilżenie i rozjaśnione cienie pod oczami sprawiają, że mocno kryjący makijaż wydaje się zbędny. Nawet na wielkie wyjście przyda się jedynie delikatny make-up, bo i tak będziemy dosłownie wyglądać olśniewająco.

Efekt glow na włosach

Dopełnieniem pięknej, rozświetlonej skóry są lśniące, zdrowe pasma. Tymczasem zmiany temperatur również powodują ich przesuszenie, co sprawia, że ich powierzchnia staje się szorstka i pozbawiona blasku. Trzeba pamiętać, że za taki stan w głównej mierze odpowiada kondycja skóry głowy. Dlatego warto o niej pamiętać podczas rytuałów pielęgnacyjnych i odpowiednio dobierać kosmetyki, które jej służą. Tu można polecić z pewnością kondycjonującą japońską odżywkę do włosów i skóry głowy Kaminomoto - 89 zł/300 ml. Zawiera m.in. przeciwzapalne, łagodzące i wygładzające składniki. Dzięki nim pielęgnuje i koi skórę głowy, likwiduje oznaki łupieżu i zapobiega jego nawrotom. To z kolei sprawia, że włosy są od razu w lepszej kondycji, pełne blasku i energii, a także uniesione u nasady. W efekcie wyglądają nie tylko zdrowiej, ale i zyskują wymarzoną objętość. Odżywka ułatwia też rozczesywanie włosów, przez co te lepiej się układają. Jeśli dodatkowo chcemy natychmiast uzyskać tzw. efekt tafli tu idealnie sprawdzi się Mgiełka wygładzająca Shine&Glow ANWEN - 29,99 zł/150 ml. Błyskawicznie wygładza nawet mocno puszące się włosy, dzięki zawartości emolientów pochodzenia naturalnego, połączonych m.in. z betainą i pochodnych skrobii. Wystarczy rozpylić odrobinę na dłoniach i nanieść na całą długość włosów. Mgiełka tworzy na ich powierzchni delikatny film, który chroni je przed wysuszeniem i nabłyszcza. Aby jednak pasma na przyszłość wyglądały zdrowo, warto dodatkowo do pielęgnacji wprowadzić przeciwstarzeniowe serum do skóry głowy Anwen - 79,90 zł/100 ml. Wystarczy regularnie je wmasowywać po każdym myciu, by szybko zobaczyć efekty. Dzięki zawartości tripeptydu miedzi kosmetyk stymuluje regenerację skóry, co wpływa na kondycję mieszków włosowych a dodatek organicznej esencji ze skóry mandarynek opóźnia siwienie włosów. To więc najlepszy sposób, by pasma odzyskały energię i młodzieńczy blask.

