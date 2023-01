Zadbaj o siebie w nowym roku!

OmegaMeNie od dziś wiadomo, że kwasy tłuszczowe Omega 3 są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zalicza się do nich: kwas linolenowy (ALA), kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), które wspomagają pracę mózgu i serca, wpływają pozytywnie na odporność, dobre samopoczucie czy wzmocnienie kości. OmegaMe to suplement, w którego składzie znajdują się kwasy tłuszczowe Omega 3 EPA i DHA z ryb, ponieważ jak mówi Paulina Ihnatowicz – dietetyk ze specjalnością dietetyki klinicznej oraz sportowej, autorka książki “Masz to we krwi”:

„Kwas ALA, który dostarczamy z dietą, może zostać przekształcony w EPA i DHA w procesie biosyntezy, jednak w niewielkim stopniu. Dlatego niezbędne jest dodatkowe dostarczenie kwasów DHA i EPA wraz z pożywieniem.” W ofercie Health Labs Care produkt dostępny jest w mniejszych (60 kapsułek) i większych (120 kapsułek) opakowaniach, a także w opcji Vege z kwasem DHA z alg morskich.

Dla mam i kobiet w ciąży marka stworzyła specjalną wersję suplementu, która wzbogacona została o witaminę D3. A ponadto, zawiera aż 700 mg kwasu DHA, który odpowiedzialny jest za prawidłowy rozwój mózgu.

ShineMe

Twoje włosy są słabe, łamią się i wypadają? Przychodzimy z pomocą! Kompleksowa formuła ShineMe wspiera kondycję włosów dzięki połączeniu ekstraktów z roślin, składników mineralnych oraz aminokwasów, które są podstawowym budulcem włosa. Wśród bogatego składu możemy wyróżnić kilka najważniejszych składników aktywnych. Keratyna stymuluje cebulki do wzrostu, a także dostarcza włosom metioniny, cysteiny i seryny, czyli niezbędnych aminokwasów wchodzących w ich strukturę. Ekstrakt z kiełków grochu Anagain Nu wspomaga wzrost i ogranicza nadmierne wypadanie, ekstrakt z kory Lodhra wykazuje działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne (chroni strukturę włosa przed uszkodzeniami) oraz antyandrogenne, pozytywnie wpływając na zmniejszenie problemu wypadających włosów. Z kolei ekstrakt z czarnej borówki zwiększa dotlenienie i aktywuje mikrokrążenie skóry głowy.

Kropkę nad „i” stanowi poręczne opakowanie w postaci wygodnej saszetki, dzięki czemu możesz dbać o siebie niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, na uczelni czy podczas urlopu!Maślan Sodu FORTE

Obecnie coraz więcej osób cierpi na dolegliwości związane z problemami jelitowymi. Niektórzy mówią nawet, że można nazwać to chorobą cywilizacyjną. Życie w szybkim biegu, przetworzona żywność i mała troska o prawidłowe nawyki żywieniowe dodatkowo się do tego przyczyniają. Specjalistyczne wsparcie dla jelit zapewnia Maślan Sodu FORTE, który stanowi żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Suplement doskonale sprawdzi się jako uzupełnienie dla diety w przypadku zespołu jelita drażliwego, w zakażeniach jelit i chorobach zapalnych błony śluzowej jelit, czy też w okresie po antybiotykoterapii.

Zawarty w produkcie maślan sodu wykazuje działanie przeciwzapalne, wzmacniając funkcje bariery jelitowej i odporność śluzówki. Ponadto, wpływa pozytywnie na poprawę w zakresie dyskomfortu w jamie brzusznej czy problemach z wypróżnianiem. Produkt należy spożywać pod nadzorem lekarza.

NewMe

Piękne i lśniące włosy, promienna cera i mocne paznokcie to marzenie każdej z nas. Aby stało się ono rzeczywistością, warto zadbać o odpowiednią pielęgnację – również tą od wewnątrz. Kapsułki NewMe to bogata w dobroczynne składniki aktywne formuła, która zapewnia lepszą kondycję skóry, włosów i paznokci. Solidną dawkę wsparcia zapewniają między innymi skrzyp polny, d-biotyna, grupa witamin (A, B5, B6, B12, D3 i E), cynk, żelazo czy rybi kolagen. Sprawdź i przekonaj się sama!

FeMe Complex

Żelazo to niezbędny pierwiastek do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wspiera prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, a także transport tlenu do komórek. Odgrywa znaczącą rolę w procesie podnoszenia odporności i skutecznej walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, a jego niedobory mogą wiązać się z anemią i niedokrwistością. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu żelaza w naszym ciele. FeMe Complex to połączenie żelaza, laktoferyny i 7 innych składników, które wspierają procesy krwiotwórcze i powodują, że ten niezwykle ważny pierwiastek jest lepiej wchłaniany i wykorzystany przez organizm. Zapobiegaj anemii, zmniejsz uczucie zmęczenia i znużenia oraz zadbaj o prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, dzięki FeMe Complex!

