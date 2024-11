Zadbaj o siebie z należytą uwagą! Pielęgnacja, o której wiele kobiet zapomina

To najbardziej przyciągające perfumy na świecie. Wystarczy 1 rozpylenie, a twoje zmysły zatańczą uwodzicielskie tango. Perfumy na zimę, obok których nikt nie przejdzie obojętnie

W związku z rosnącą potrzebą rynku, przełomowa seria Kiehl’s trafi do sprzedaży wraz z dwoma nowymi, przetestowanymi przez dermatologów produktami: Ingrown Hair & Tone-Correcting Intimate Drops oraz dezodorantem Over & Under Cream-to-Powder Deodorant. Produkty te zostały opracowane z myślą o wszystkich typach skóry, wszystkich jej karnacjach i wszystkich płciach.

Ingrown Hair & Tone-Correcting Intimate Drops:

Wygładzająca i rozjaśniająca skórę formuła o podwójnym działaniu widocznie redukuje nierównomierny koloryt i pomaga zwalczać uciążliwe wrastające włoski oraz inne podrażnienia spowodowane goleniem czy woskowaniem, jednocześnie łagodząc dyskomfort w okolicach intymnych. Użytkownicy zauważyli, że produkt:

u 100% osób zmniejszył widoczność wrośniętych włosków

pomaga wyrównać koloryt skóry w dwa tygodnie

Formuła typu Bi-Phase, aktywowana jednym silnym wstrząśnięciem, zawiera unikalną technologię, opracowaną i przetestowaną specjalnie dla obszarów intymnych, w tym:

delikatny mix kwasów AHA: starannie wyselekcjonowana mieszanka pomaga poprawić wygląd skóry spowodowany wrastającymi włoskami.

astaksantynę: pomagającą wyrównać koloryt skóry.

olej jojoba: pomagający utrzymać równowagę bariery ochronnej skóry.

Over & Under Cream-to-Powder Deodorant:

Dzięki delikatnej mieszance kwasów, dezodorant skutecznie przeciwdziała i neutralizuje niepożądany zapach przez 96 godzin, co zostało potwierdzone klinicznie3. Formuła posiada lekką, jedwabistą konsystencję, która jest bezpieczna nawet dla najbardziej intymnych obszarów i skóry wrażliwej. Lekka formuła o konsystencji cream-to-powder pomaga odświeżyć całe ciało oraz zminimalizować dyskomfort spowodowany obtarciami. Można go stosować pod pachami, klatką piersiową, wewnętrzną stroną ud, a nawet na zewnętrznych częściach stref bikini.

Marka przypomina, że takie kwestie jak wrastające włoski, zaczerwienienia czy specyficzne zapachy są częścią codzienności – warto o nich otwarcie mówić i akceptować je jako naturalny aspekt pielęgnacji i samoakceptacji.

i Autor: materiały prasowe Kiehl’s