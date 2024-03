i Autor: Shutterstock opalanie

Zadbaj o swoją skórę. Chroń ja przed zanieczyszczeniami z powietrza oraz promieniami UV

Wiosna jeż tuż tuż, a wraz z nim pierwsze promyki wiosennego słońca i oczekiwania na cieplejsze dni. To także doskonały moment, by poruszyć temat ochrony przeciwsłonecznej w pielęgnacji. Powiedzmy sobie jasno, kremy z filtrem powinniśmy stosować przez cały rok, bez względy, czy wychodzimy na zewnątrz, czy nie. Niestety, dalej wiele osób sięga po nie jedynie w sezonie urlopowych. Eisenberg Paris Ideal Protection SPF 30 pa+++ to jeden produkt przeciw promieniowaniu UV, ekspozycji na światło niebieskie oraz zanieczyszczeniom środowiskowym.