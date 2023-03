i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Zadbaj o swoją skórę jak profesjonalista. Sprawdź rodzaj i stan swojej cery i dobierz do niej pielęgnację

Skóra to największy organ w naszym ciele. Wbrew pozorom, pielęgnacja to nie tylko względy kosmetyczne i urodowe ale także zdrowotne. Zadbana skóra to przede wszystkim zdrowa skóra. Wiele osób ma problem z określaniem rodzaju swojej skóry i zaplanowaniem odpowiedniej pielęgnacji dla niech. Zwłaszcza, że na rynku beauty jest ogrom kosmetyków i składników aktywnych. Można się pogubić. Marka LANCÔME przygotowała wyjątkowe stanowisko, gdzie sprawdzisz stan swojej skóry, a eksperci dobiorą Ci odpowiednie produkty.