Zadbaj o zdrowie jamy ustnej oraz śnieżnobiały uśmiech

O piękny uśmiech i zdrowe zęby zadbasz z:

Colgate Slim Soft Charcoal Szczoteczka do zębów miękka SOFT z węglem aktywnym. Szczoteczka o wyjątkowo cienkich zakończeniach włókien do głębokiego i dokładnego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz poniżej linii dziąseł. Szczoteczka Colgate SlimSoft Charcoal to miękka szczoteczka do zębów z włóknami nasyconymi aktywnym węglem zapewniająca delikatne czyszczenie powierzchni międzyzębowych. Szczoteczka dostępna w Super-Pharm.

Pasta do zębów Colgate Max White Purple Reveal. - Zainspirowani działaniem fioletowych szamponów z technologią koloru, przedstawiamy pierwszą fioletową pastę do zębów Colgate z efektem natychmiastowo bielszych zębów. Pasta do zębów Colgate Max White Purple Reveal z technologią optycznego rozjaśniania koloru pomaga ujawnić bielszy uśmiech już po pierwszym szczotkowaniu. Co więcej, usuwa do 100% przebarwień powierzchniowych spowodowanych jedzeniem i piciem, co zostało potwierdzone klinicznie. Produkt jest bezpieczny dla szkliwa i odpowiedni do codziennego użytku. Nasza fioletowa pasta do zębów zawiera fluor, który chroni zęby przed próchnicą. Nie przegap najgorętszego trendu w higienie jamy ustnej i wypróbuj Max White Purple Reveal dla efektu natychmiastowo bielszego uśmiechu! - obiecuje producent. Pasta dostępna w Super-Pharm.

Płyn do płukania jamy ustnej Colgate Plax White+Charcoal. Zapewnia długotrwałą świeżość i piękny, biały uśmiech. Zawiera aktywny węgiel dla zaawansowanej ochrony przed powstawaniem przebarwień powierzchniowych. Zapewnia 24/7 ochronę przed płytką nazębną, więc masz pewność, że dbasz o zęby za każdym razem, gdy go użyjesz. Dostępny w Super-Pharm.

