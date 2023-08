Zakazane ubrania dla kobiet po 60-tce. Są zaprzeczeniem klasy oraz stylu. Dojrzałe panie wyglądają w nich karykaturalnie. Tego unikaj

Zakazane ubrania dla kobiet po 60-tce. To nie jest dobry pomysł

Kobiety dojrzałe powinny polubić się z ponadczasową klasyką. Nic tak nie dodaje elegancki i stylu jak szykowne, tradycyjne zestawienia. Już od dłuższego czasu styl "old money" jest jednym z najbardziej pożądanych w modzie. Old money w modzie to przede wszystkim ponadczasowe kolory, wysokiej jakości tkaniny oraz kroje, które kojarzą się z elegancją. To genialnie propozycje dla kobiet po 60-tce. Na drugim biegunie mody dla kobiet dojrzałych są eksperymenty oraz ślepe podążanie za trendami. Z jakich ubrań kobiety po 60-tce powinny zrezygnować?

Moda dla kobiet po 60-tce. Spódnice mini i legginsy zostaw młodszej koleżance

Stylowe kobiety po 60-tce powinny uważać na bardzo krótkie spódnice i sukienki. Warto wybierać modele akcentujące Twoje atuty ale bez nadmiernej ekspozycji nagiego ciała. Kuse spódniczki są mało eleganckie oraz bardzo niewygodne. Cały czas trzeba pamiętać, by nie odsłonić za dużo. Również bardzo opięte i podkreślające wszystko spodnie nie są dobrym pomysłem. Mogą one nieestetyczne podkreślać, to co chcemy zakryć. Im bardziej dopasowany strój tym mniej się w nim ukryje. Eksperci sugerują również, by kobiety po 60-tce uważały na mocno asymetryczne ubrania, które mogą zaburzyć proporcje sylwetki i sprawić, że będzie wyglądało się karykaturalnie.

