Zakryje nie tylko cienie pod oczami. Jaki korektor pod oczy wybrać jesienią?

Najwięksi wizażyści nie wyobrażają sobie swojej pracy bez dobrego jakościowo podkładu i korektora. Te produkty są absolutnym must have w kosmetyczce każdego miłośnika makijażu. Sekretem pięknego wyglądu i dobrego makijażu jest zdrowa i pełna blasku skóra. To idealnie płótno do każdego rodzaju makeupu, od tych naturalnych, po mocne - wieczorowe.

Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych. Nadal jednak wyrównana i pełna blasku skóra jest pożądana

Wybór odpowiedniego korektora na zimę to klucz do świeżego i promiennego wyglądu. Warto postawić na formuły nawilżające, które nie tylko zakryją cienie, ale także zadbają o delikatną skórę pod oczami, zapobiegając jej wysuszeniu i podkreślaniu drobnych zmarszczek. Szukaj składników takich jak kwas hialuronowy, witamina E czy olejki roślinne, które zapewnią dodatkowe odżywienie i ochronę.

Kolor korektora to kolejny ważny aspekt. W zimie, kiedy nasza skóra często staje się jaśniejsza, warto wybrać odcień o ton jaśniejszy niż podkład, aby rozświetlić okolicę oczu. Jeśli borykasz się z silnymi cieniami, szczególnie wpadającymi w fioletowe lub niebieskie tony, korektor o brzoskwiniowym lub pomarańczowym pigmencie może zdziałać cuda, neutralizując niepożądane zabarwienie.

Korektor Benefit Cosmetics The POREfessional

Przedstawiamy korektor The POREfessional, wszechstronny kosmetyk zaprojektowany, by perfekcyjnie maskować wszelkie niedoskonałości cery. Ten innowacyjny produkt nie tylko skutecznie ukrywa mankamenty i optycznie wygładza skórę, ale również intensywnie nawilża ją dzięki zawartości kwasu hialuronowego. Jego formuła zapewnia długotrwałe działanie – aż do 24 godzin – jednocześnie dbając o to, by pory pozostały czyste i niezatkane. Charakteryzujący się niezwykle lekką konsystencją, korektor POREfessional wyróżnia się składem, w którym aż 76% to składniki pielęgnacyjne, gwarantujące doskonałe krycie przy jednoczesnej trosce o skórę. Aby osiągnąć pożądany efekt, wystarczy nanieść niewielką ilość produktu punktowo, a następnie delikatnie wtopić go w skórę. Można go wykorzystać do zatuszowania niedoskonałości, rozjaśnienia cieni pod oczami, neutralizacji zaczerwienień, a nawet do precyzyjnego konturowania twarzy, co czyni go prawdziwie uniwersalnym narzędziem w makijażu.

Autor: Benefit/ Materiały prasowe

Korektor Armani Luminous Silk Concealer

To wszechstronny korektor w płynie, który nie tylko kamufluje niedoskonałości, ale też dodaje twarzy delikatnego, zdrowego blasku. Kryjąca formuła nie obciąża skóry i jest dostępna w 10 różnych odcieniach, które dopasowują się do wszystkich kolorów i typów skóry.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Armani

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Blur Concealer - Długotrwały korektor nawilżający

Rewolucyjny korektor Airbrush Flawless Blur Concealer marki Charlotte Tilbury to nowa formuła zapewniająca pełne krycie i elastyczną konsystencję. Dzięki opracowanej przez Charlotte technologii Signature Powder Blur™ Airtech produkt łączy zaawansowaną pielęgnację z efektem Airbrush Flawless – wygładza, nawilża i jest lekki jak piórko, a przy tym utrzymuje się do 24 godzin bez uczucia ściągnięcia.