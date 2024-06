ZALANDO: Najlepiej Ci w byciu sobą. Polki 30-60 o dojrzałości

Kilka ruchów pędzlem i ta kobieta po 50-tce wygląda niczym 40-latka. Makijażystka zrobiła jej odmładzający makijaż idealny na co dzień. Metamorfoza kobiety po 50-tce

Lot Wizz Air x Sky High do Barcelony! Maybelline New York unosi rzęsy do samego nieba!

Może wydawać się, że dojrzały wiek oznacza mniej radości i spełnienia niż młodość. Nic bardziej mylnego. Dla Polek dojrzałość oznacza nowo odkrytą wolność, pewność swoich wyborów i radość. To moment, kiedy kobiety przestają żyć dla innych, a zaczynają żyć dla siebie, nie musząc już nikomu niczego udowadniać. Są też obszary mniej pozytywnych doswiadczen zwiazanych z upływem lat, jak na przykład życie zawodowe. Już po trzydziestce kobiety w Polsce zauważają, że wiek negatywnie wpływa na ich szanse na rynku pracy. Własne doświadczenia oraz obserwacje koleżanek często uczą je, że rozwój zawodowy staje się wraz z wiekiem coraz trudniejszy.

Zobacz także: Modna na lato. Daj się uwieść magii nadmorskich kurortów!

Z raportu przeprowadzonego przez agencję badawczą HERSTORIES wynika, że:

Polki, niezależnie od wieku, są zgodne co do jednego: we wszystkich badanych grupach wiekowych dojrzały wiek u kobiet przejawia się w nabraniu pewności siebie.

81% kobiet 50+ wymieniło chęć życia po swojemu jako przejaw dojrzałości.

Kobiety wierzą, że nigdy nie jest za późno na miłość, a “wiek w kwestii uczuć to tylko numer”. Uważa tak aż ok. 85% kobiet w wieku 30-50 lat oraz 74% kobiet w wieku 51-60 lat. Na nowy związek otwarte jest 3 na 4 kobiety w wieku od 41-60 lat..

Dla kobiet 40 i 50+ często przyjemnym zaskoczeniem jest, że ich ochota na seks nie zmalała z wiekiem, a często wręcz przeciwnie. Jednocześnie jednak ponad połowa czuje, że otoczenie postrzega je jako “zbyt wiekowe” na płomienny romans.

76% kobiet 50+ uważa, że wiek nie jest przeszkodą do ubierania się zgodnie z najnowszymi trendami. Jednocześnie prawie 40% z nich uważa, że społeczeństwo ma trudność w docenieniu stylowych dojrzałych kobiet, które interesują się najnowszymi trendami.

Kobiety widzą, że wiek zdecydowanie negatywnie wpływa na ich szanse na rynku pracy. Doświadczenie własne i koleżanek często uczy je, że droga rozwoju zawodowego jest przed nimi, wraz z upływem lat, coraz bardziej zamknięta. Po 50 roku roku życia staje się to dla nich najbardziej widoczne. 41% kobiet w wieku 51-60 uważa, że jest już dla nich za późno na zmianę pracy, a 49% że jest już za późno na zrobienie kariery zawodowej.

Katarzyna Nosowska, polska wokalistka i gwiazda kampanii Zalando: Dla mnie dojrzałość zaczyna się wtedy, gdy decydujemy się stanąć w prawdzie, a starość, kiedy rezygnujemy ostatecznie z pragnienia wyrażenia siebie w pełni. Ciało - to inna para kaloszy - ono nieustannie zmierza w kierunku rozpadu,natomiast nasza esencja może lub nie musi podupaść. To jest ten cudowny moment w życiu, gdy opinie (miłe i niemiłe) z zewnątrz nie mają już dla mnie znaczenia. Liczy się tylko lekkość bycia w zgodzie ze sobą.

Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando: W Zalando wierzymy, że moda umożliwiają wyrażanie prawdziwego “ja”. “Najlepiej Ci w byciu sobą” jest nie tylko nazwą raportu, ale przesłaniem, z którym jako firma mocno się identyfikujemy. Poprzez raport oraz zaangażowanie gwiazdy, Katarzyny Nosowskiej, chcemy stworzyć platformę do uwalniającej dyskusji - od często krzywdzących oczekiwań społecznych oraz tego co wypada lub nie, dając przestrzeń do bycia po prostu sobą. Natomiast zdobyta wiedza, pozwoli nam dalej angażować się w istotne kwestie społeczne w Polsce.

Badania HerStories dla Zalando wspierają dążenie firmy do inkluzywności. W ramach strategii Diversity & Inclusion (D&I) do.BETTER, Zalando promuje różnorodność wśród talentów, liderów, klientów i partnerów, wierząc, że moda i styl życia wyrażają prawdziwe “ja”. Najważniejsze osiągnięcia Zalando w 2023 roku to wprowadzenie filtrów do wyszukiwania mody adaptacyjnej, nowe wytyczne dla zespołów kreatywnych dotyczące reprezentatywnych treści, lokalna kampania z SEXEDPL wspierająca polskie mamy oraz plan integracji osób z niepełnosprawnościami.

i Autor: materiał prasowy Zalando

i Autor: materiał prasowy Zalando

i Autor: materiał prasowy Zalando