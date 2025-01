Zalando prezentuje 2025 Trend Forecast — swój pierwszy oparty na danych raport przewidujący trendy w modzie

Zalando Trend Spotter wykorzystuje unikalną pozycję Zalando, która pozwala na gromadzenie danych z interakcji między markami modowymi a ponad 50 milionami klientów w Europie. Kluczowe dane wyszukiwania służą do identyfikacji i definiowania nowych, powstających trendów. Te informacje wzbogacone o szczegółową analizę najnowszych inspiracji z wybiegów i badania kulturowe przeprowadzone przez zespół ekspertów Zalando ds. trendów, stanowią podstawę prognozy tego, co będzie kształtować modę w 2025 roku.

Pięć kluczowych trendów, które będą inspirować klientów w nadchodzącym roku to, jak wyjaśnia Zalando, efekt szerszych zmian kulturowych, takich jak potrzeba ucieczki od rzeczywistości (eskapizmu) i dążenie do stabilności. Podczas gdy trend Victorian Decorum przyciągnie uwagę miłośników stylu minionych epok, Playful Proportions i Sheer Confidence staną się polem do popisu dla kreatywnych umysłów poszukujących nowych sposobów na wyrażenie swojej indywidualności. Z kolei Power Dressing ma zapewnić poczucie stabilności oraz większej pewności siebie. I wreszcie, Modern Heritage, który połączy wspólnotowy komfort z indywidualizmem, dzięki nowoczesnemuspojrzeniu na styl inspirowany elegancją szkolnych mundurków.

Zanim spojrzymy w przyszłość, cofnijmy się na moment w czasie i przypomnijmy sobie kluczowe trendy 2024 roku:

Rok 2024 rozpoczął się z mocnym przytupem — estetyka mob wife zdetronizowała popularny w 2023 roku styl ‘clean girl’. Wyraziste i pełne pewności siebie stylizacje stały się znakiem rozpoznawczym tego trendu. W tym roku moda była także mocno inspirowana muzyką, zarówno na wybiegach, jak i w codziennych stylizacjach. Rosnąca popularność muzyki country zapoczątkowała trend western, który wywołał prawdziwy boom na kowbojki. Jednak to jasnozielony album stał się przełomowym momentem — wprowadził globalną fascynację estetyką brat girl , która zdominowała media na całym świecie. Walka z chaosem brat summer zaowocowała trendem ‘very demure, very mindful’, który w sierpniu zdominował TikToka, wprowadzając porządek i przygotowując grunt pod spokojną jesień.

Po sukcesie Regencycore wywołanym powrotem popularnego serialu kostiumowego, nikogo nie dziwi, że świat mody nadal czerpie inspiracje z minionych epok. Napędzana eskapizmem, moda w stylu wiktoriańskim charakteryzuje się sylwetkami podkreślającymi talię, zarówno z bardzo wysokimi, jak i głęboko wyciętymi dekoltami, długimi rękawami, misternymi haftami, turniurami, kokardami oraz – rzecz jasna – charakterystycznym naszyjnikiem z pereł Vivienne Westwood. W październiku zeszłego roku liczba wyszukiwań gorsetowych topów na Zalando wzrosła o 80%, a popularność trendu Regencycore zwiększyła się w ostatnim roku o 156%. Niemal pewne jest, że styl gotycki powróci w 2025 roku w unowocześnionym wydaniu.

W obliczu narastających lęków i nieustannego cyfrowego szumu, możemy czuć się oderwani od rzeczywistości, co skłania młodsze pokolenia do poszukiwania bardziej ugruntowanych wartości, zapewniających poczucie stabilności i autentyczności. Dla pokolenia Z ta potrzeba odnalezienia sensu prowadzi do ponownego odkrywania struktury i celu w codziennych rytuałach, w tym w pracy – przestrzeni, gdzie rutyna spotyka się z rzeczywistością. I tak klasyczny garnitur staje się potężnym symbolem odnalezienia równowagi, zapewniając poczucie kontroli w obliczu chaosu. Odchodząc od tradycyjnych skojarzeń, odzież biurowa zyskuje nowy wymiar, re-definiując klasyczny styl i wprowadzając elegancję w codziennym ubiorze. Pokolenie Z przekształca garnitury w płótno dla wyrażania siebie, romantyzując codzienną rutynę ubierania się do pracy jako sposób na odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Współczesne podejście do odzieży biurowej to nie tylko ubiór dostosowany do zawodu – to także wyraz głębszego pragnienia odnalezienia sensu i stabilności w obliczu nieuniknionych trudności życia codziennego.

Biznesowa klasyka z garniturami mocy na pierwszym planie wciąż dominuje, ale w 2025 roku przewiduje się triumf tradycyjnego krawiectwa, które w 2024 roku ma zanotować wzrost o niemal 70%. Co więcej, liczba wyszukiwań marynarek dwurzędowych wzrosła o 86%, a loafersy odnotowały wzrost o 47% w tym roku.W nadchodzącym roku najpewniej modne będą również prążki, które także często gościły na wybiegach. Inspirując się modą lat 80., styl power dressing można zinterpretować poprzez oversize'ową dwurzędową marynarkę z poduszkami na ramionach, zestawioną z eleganckimi spodniami i loafersami. W kwestii kolorystyki klasyczne barwy, takie jak czerń, granat i szarość, nadal będą cieszyć się popularnością. Jednak liczne kolekcje na sezon 2025 wskazują, że pastelowy błękit, khaki i intensywna czerwień również mogą stać się wiodącymi kolorami tego eleganckiego stylu.

i Autor: materiały prasowe Zalando

i Autor: materiały prasowe Zalando