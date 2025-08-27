Zalando stawia na Sport - rozwój kategorii jednym z filarów strategii ekosystemu

Sport jako styl życia

Aż 85% spośród 52 milionów europejskich klientów Zalando deklaruje, że uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu. To ogromna i zróżnicowana grupa, której potrzeby obejmują szeroki zakres aktywności – od odzieży sportowej na kolejny maraton, po piłkarski strój dla dziecka na cotygodniowy trening. Polska odzwierciedla ten europejski trend – 87% przebadanych Polaków w wieku 18–55 lat deklaruje, że aktywność fizyczna jest stałym elementem ich życia (o 1% wyprzedzają nas jedynie Czesi), a 80% ćwiczy co najmniej raz w tygodniu1.

Najpopularniejsze formy aktywności to bieganie, jazda na rowerze i szeroko pojęty fitness, jednak nie można ich traktować wyłącznie jako dyscypliny sportu. Aktywność fizyczna stała się integralną częścią naszej codzienności i sposobem na wyrażenie siebie. Tam, gdzie styl życia spotyka się z modą, Zalando dostrzega ogromny potencjał.

“Współczesny konsument zainteresowany sportem to nie tylko osoba uprawiająca sport wyczynowo, oczekująca maksymalnej funkcjonalności ubioru. Wielu klientów poszukuje produktów łączących praktyczność ze stylem, które sprawdzą się podczas treningów i pozwalają na wyrażenie siebie poprzez ubiór,” mówi Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando. “W Zalando klienci i ich potrzeby są zawsze na pierwszym miejscu, dlatego Sport, jest jednym z naszych priorytetów. Chcemy stworzyć przestrzeń pełną inspiracji, oferującą szeroki wybór obuwia, odzieży i akcesoriów do każdej formy aktywności: od biegania i fitnessu po piłkę nożną, pływanie czy przygody na świeżym powietrzu,” dodaje Rogiński.

Od transakcji do inspiracji

Zalando konsekwentnie realizuje strategię transformacji z platformy zakupowej w przestrzeń, która angażuje, inspiruje i edukuje. W kategorii Sport wprowadzono specjalne huby tematyczne – przestrzenie stworzone z myślą o biegaczach, rowerzystach, fanach piłki nożnej, entuzjastach jogi i miłośnikach aktywności na świeżym powietrzu. Oferują one nie tylko starannie wyselekcjonowane produkty i filmy prezentujące ich techniczne właściwości, ale także treści przygotowane we współpracy z markami, influencerami i sportowcami.

Kampania sportowa z udziałem influencerów

Aby zwiększyć świadomość i zainteresowanie kategorią Sport w Polsce, Zalando rusza z nową kampanią z udziałem influencerów, skupiającą się na kategorii biegania.

Ta aktywacja ma zachęcić do odkrywania nowych powodów, by zacząć biegać i wyznaczać sobie nowe cele, czy proste, codzienne czy też ambitne - zawsze dające ogromną satysfakcję. Zalando nie narzuca, jak powinno się biegać, ale inspiruje do znalezienia własnej drogi. Bo bieganie to nie tylko kilometry. To wszystko, co dzieje się dzięki niemu: nowe przyjaźnie, wewnętrzna satysfakcja, a także siła, która buduje odporność, klarowność myśli i pomaga w poznaniu oraz wyrażeniu siebie.

Nowa kampania ożywia ten przekaz, prezentując autentyczne, inspirujące historie biegaczy, którzy odnajdują sens, motywację i radość w swojej własnej, unikalnej drodze. Opowieści te celebrują osobiste powody, dla których warto biegać.

i Autor: Zalando/ Materiały prasowe