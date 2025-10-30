Zanim użyjesz dezodorantu przetrzyj tym skórę. Wydłużysz działanie dezodoratu i będziesz się mniej pocić. Sposób na potliwość pod pachami

Pot to naturalny mechanizm chłodzenia ciała i usuwania toksyn, ale jego nadmierne wydzielanie może być uciążliwe.

Dezodoranty maskują zapach, a antyperspiranty blokują pot, jednak ich działanie można wzmocnić prostym domowym sposobem.

Soda oczyszczona może przedłużyć skuteczność dezodorantu, ale należy zachować ostrożność przy wrażliwej skórze.

Dowiedz się, jak przygotować domowy dezodorant na bazie sody oczyszczonej i oleju kokosowego, który skutecznie zwalczy problem potliwości.

Wsmaruj niewielką ilość pod pachy, a przestaniesz się nadmiernie pocić

Pot to całkowicie normalna sprawa. Jego wydzielanie chroni organizm przed przegrzaniem się i usuwa toksyny. W aż 98 proc. pot składa się w wody. Niewielką jego ilość stanowi kwas mlekowy, mocznik i elektrolity. Najczęściej i najintensywniej pocimy się pod pachami, na stopach i dłoniach oraz na twarzy. Wbrew pozorom pot równie często pojawia się latem co jesienią i zimą. Ciepła odzież może prowadzi do szybkiego przegrzewania się niektórych partii ciała. Dodatkowo pot nasila się na ubraniach ze sztucznych materiałów, takich jak akryl oraz poliester. W walce z intensywnym potem najlepiej sprawdzają się dezodoranty oraz antyperspiranty. Te pierwsze maskują brzydkie zapachy i działają antybakteryjne na skórę.z kolei te drugie blokują wydzielanie się potu poprzez tymczasowe zamkniecie gruczołów potowych. Antyperspiranty pomagają nie tylko na brzydkie zapachy, ale też na mokre plamy i działają dłużej.

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje sposób na przedłużenie działania dezodorantów. Okazuje się, że w kilka sekund możesz sprawić, że Twój dezodorant będzie jeszcze skuteczniejszy. Wystarczy do tego zwykła soda oczyszczona. Zanim użyjesz dezodorantu (nie ma znaczenia, czy korzystasz z dezodorantów w kulce czy w sprayu) wetrzyj w skórę niewielką ilość sody oczyszczonej. Ten przydatny proszek maskuje wydzielanie się brzydkich zapachów oraz działa antybakteryjne. Dzięki temu skuteczność klasycznego dezodorantu będzie zwiększona oraz przedłużona. Pamiętaj jednak, by zawsze przed użyciem sody oczyszczonej na skórę sprawdzić działanie. W przypadku bardzo wrażliwych skór może ona powodować podrażnienia oraz zaczerwienienia.

Przepis na domowy dezodorant z sody oczyszczonej

Składniki:

3 łyżki oleju kokosowego (działa antybakteryjnie i nawilżająco)

2 łyżki sody oczyszczonej (neutralizuje zapachy)

2 łyżki skrobi ziemniaczanej lub mąki kukurydzianej (pochłania wilgoć)

(opcjonalnie) 5–10 kropli olejku eterycznego - np. lawendowego, cytrynowego, z drzewa herbacianego lub eukaliptusowego

Sposób przygotowania:

Rozpuść olej kokosowy - najlepiej w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce (kilka sekund, tylko do uzyskania płynnej konsystencji).

Dodaj sodę i skrobię, dokładnie wymieszaj, aż powstanie gładka, jednolita masa.

(Opcjonalnie) Dodaj olejek eteryczny, aby nadać dezodorantowi przyjemny zapach i dodatkowe właściwości antybakteryjne.

Przełóż mieszankę do słoiczka lub pustego pojemnika po dezodorancie w kremie.

Odstaw na kilka godzin w chłodne miejsce (lub do lodówki), by masa stwardniała.

Niewielką ilość dezodorantu (wielkości ziarenka grochu) nałóż palcami na suchą skórę pach i wmasuj. Dezodorant topi się w kontakcie ze skórą i nie pozostawia tłustych plam na ubraniach, jeśli użyjesz go w małej ilości.