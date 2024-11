Zanurz sie w diamentowej kraine pelnej prezentów

Od limitowanych edycji zestawów makijażowych dla kolekcjonerów po legendarny kalendarz adwentowy Lancôme, La vie est belle Petit Théâtre i Pudełko Piękna. Każdy z zestawów ozdobiony jest ekskluzywnym złotym wzorem Celestial Rose, inspirowanym Paryżem, najbardziej magicznym Miastem Świateł.

Sztuka i piękno spotykają się w baśniowym świątecznym designie

Oddanie Lancôme do kunsztu wkracza w nowy rozdział, dzięki ekskluzywnej współpracy z Safią Ouares: francuską ilustratorką, artystką i reżyserką znaną z multidyscyplinarnego podejścia. Mimo, że słynie z nowoczesnych narzędzi, zachowuje wyraźnie rzemieślnicze podejście, przykładając skrupulatną uwagę do detali, które przejawiają się w najbardziej wyszukanych kreacjach. Jako była tancerka baletowa, pasjonująca się globalnymi ruchami sztuki dekoracyjnej, Ouares równoważy prostotę linii z bogactwem detali, co pozwala na tworzenie ruchu i emocji w jej pracach, czyniąc ją idealną artystką do ucieleśnienia magii sezonu świątecznego.

W tym roku dla Lancôme Ouares zaprojektowała unikalny wzór Celestial Rose, inspirowany przemianą gwiazd w diamenty. Wyobrażając sobie podróż przez Paryż po zmroku, czerpała inspirację z najpiękniejszych zabytków miasta, w tym Luwru, Wieży Eiffla i Łuku Triumfalnego, zanim dotarła do Petit Palais. Tworząc misternie magiczny motyw, jej projekt emanuje wyrafinowaniem i występuje w kolorze granatowym zwieńczonym fantazyjnym wzorem gwiazd; hołd dla kultowego paryskiego stylu, z którego słynie Lancôme. Odkryj projekt Ouares w tegorocznych świątecznych kolekcjach, prezentach i zestawach, a także w punktach sprzedaży detalicznej Lancôme i nowej kampanii.

„Dzięki tej współpracy z Lancôme chciałam przekazać magię światła w całym jego blasku i wszystkich jego gwiazdach. Punktem wyjścia dla tej ilustracji jest róża Lancôme. Jej płatki zainspirowały mnie do podróży przez to hipnotyzujące miasto Paryża” - Safia Ouares.

Limitowana Edycja Zestawów Makijażowych

New Celestial Rose Eyes & Face Palette – 549 zł

Stworzona przez Globalną Dyrektor Kreatywną Makijażu Lancôme, Lisę Eldridge, gwiazdą sezonu świątecznego jest olśniewająca nowa paleta do oczu i twarzy, która zawiera hipnotyzujące odcienie, idealne do stworzenia makijażu na wyjątkowe świąteczne spotkania. Uchwycając kolory świątecznej nocy w Paryżu, formuła o wysokim połysku występuje w 6 pożądanych odcieniach, w tym:

Midnight Sky: Głęboki niebieski inspirowany gwiaździstą nocą.

Diamond Snowflake: Olśniewająca srebrzysto-biała barwa, która oddaje migoczące światła i refleksy miasta.

Star Glint: Bogate, lśniące złoto, które celebruje najwspanialsze zabytki Paryża.

Celestial Rose: Błyszczący, szampański róż, który jest hołdem dla kultowej, różowo-złotej, świątecznej edycji Lancôme.

Cenne jak klejnot, każdy odcień został wytłoczony hipnotyzującym wzorem rozgwieżdżonego nieba. Na zewnątrz różowo-złote metalowe pudełko zdobi legendarna róża Agora, wytłoczona na efekcie przypominającym skórę, z elementami gwiaździstego nieba.

L'Absolu Rouge Intimatte i Drama Matte ubierają się w gwiazdy – 195zł

Magia trwa nadal, ponieważ dwie z najbardziej uwielbianych pomadek Lancôme świętują najbardziej wyjątkowe chwile z nutą świątecznego blasku. Odkryj swoje ulubione odcienie L'Absolu Rouge, ponieważ każda pomadka jest wytłoczona gwiazdami, aby dodać odrobinę świątecznej magii.

Nowy L'Absolu Gloss in Diamond Glitter dla ust, które lśnią

Odkryj nowy, niebiański L'Absolu Gloss Sheer o wysokim połysku, który sprawia, że usta wyglądają na pełne, nawilżone i lśniące; ekskluzywny odcień, lśniący jak diamentowy śnieg, aby rozświetlić Twoją świąteczną noc.

Limited-Edition Gift Collection

Niezwykle pożądany Kalendarz Adwentowy 1099zł

Każdego roku Kalendarz Adwentowy jest najbardziej oczekiwanym prezentem Lancôme w sezonie. Dzisiaj ten wyjątkowy prezent wznosi się na nowe wyżyny pożądania, stworzony we olśniewającym wzorze Celestial Rose autorstwa Safii Ouares. W miarę jak odliczanie trwa, otwórz okienko każdego dnia, aby odkryć najcenniejsze ikony Lancôme, w tym La vie est belle, L'Absolu Rouge, pielęgnację Absolue i Paletę Cieni do Powiek Hypnôse.

La vie est belle Petit Théâtre – 519zł

Niech magia się rozpocznie, gdy otworzysz pudełko skarbów Petit Théâtre. To pudełko, które warto zachować na zawsze, zawiera ukochane perfumy Lancôme La vie est belle Eau de Parfum.

