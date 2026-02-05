Zapach, który pokochasz na wiosnę. Zapraszamy do angielskiego gruszkowego sadu

Kultowa klasyka: ta elegancka owocowa kompozycja zabiera nas do skąpanych w złocistych promieniach słońca sadów, w których wygrzewają się rudobrunatne, słodkie gruszki o pięknie zaokrąglonych kształtach. Zmysłowa świeżość dopiero co dojrzałych owoców jest otulona szykownymi białymi frezjami, a następnie podbita nutami róży i osadzona na bazie z paczuli.

English Pear & Sweet Pea

Nowa klasyka: delikatnie kwiatowy zapach o świeżości ogrodu. Zalane promieniami słońca sady budzą się do życia, a gałęzie uginają się od uwodzicielskich zielonych gruszek. Soczyste i słodkie owoce otulone delikatną wonią pastelowego pachnącego groszku na bazie pudrowego białego piżma.

Obydwie Cologne oferują angielską gruszkę w każdym flakonie. W kolekcji znajdują się również produkty do kąpieli i pielęgnacji ciała oraz zapachy dla domu, które stworzą radosną i przyjazną atmosferę. Mgiełka do włosów English Pear & Sweet Pea — zawierająca olejek arganowy i prowitaminę B5 — dopełnia kolekcję w roku 2026 obok kremów do rąk w obydwu wersjach zapachowych, które zapewniają nawilżenie aż do ośmiu godzi,

i Autor: Jo Malone London/ Materiały prasowe