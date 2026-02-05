Zapach, który pokochasz na wiosnę. Zapraszamy do angielskiego gruszkowego sadu

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-05 18:30

Jo Malone London prezentuje nowe produkty w ramach swojej popularnej franczyzy English Pear. To celebracja wyjątkowego składnika, jakim jest gruszka, w dwóch siostrzanych zapachach: English Pear & Freesia oraz English Pear & Sweet Pea.

Kultowa klasyka: ta elegancka owocowa kompozycja zabiera nas do skąpanych w złocistych  promieniach słońca sadów, w których wygrzewają się rudobrunatne, słodkie gruszki o pięknie  zaokrąglonych kształtach. Zmysłowa świeżość dopiero co dojrzałych owoców jest otulona  szykownymi białymi frezjami, a następnie podbita nutami róży i osadzona na bazie z paczuli.

English Pear & Sweet Pea

Nowa klasyka: delikatnie kwiatowy zapach o świeżości ogrodu. Zalane promieniami słońca sady  budzą się do życia, a gałęzie uginają się od uwodzicielskich zielonych gruszek. Soczyste i słodkie  owoce otulone delikatną wonią pastelowego pachnącego groszku na bazie pudrowego białego  piżma.

Obydwie Cologne oferują angielską gruszkę w każdym flakonie. W kolekcji znajdują się również  produkty do kąpieli i pielęgnacji ciała oraz zapachy dla domu, które stworzą radosną i przyjazną  atmosferę. Mgiełka do włosów English Pear & Sweet Pea — zawierająca olejek arganowy  i prowitaminę B5 — dopełnia kolekcję w roku 2026 obok kremów do rąk w obydwu wersjach  zapachowych, które zapewniają nawilżenie aż do ośmiu godzi,

