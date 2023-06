Zapraszamy do wody. Jak się nawilżać latem?

To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

Zamieniamy trampki na sandały, marynarki na wycięte topy i kupujemy zestaw kremów z wysokim filtrem. Ale jest coś jeszcze. Kiedy robi się bardzo ciepło i dużo mocniej się pocimy, wyjątkowo ważne jest utrzymanie optymalnego poziomu nawodnienia. W końcu w niemal 70% jesteśmy wodą!

Coś do smaku

Nie lubisz pić czystej wody? Rozwiązaniem są elektrolity. Po pierwsze, natychmiast poprawiają jej smak. Po drugie są niezbędne do wspomagania wchłaniania wody przez organizm. Dodając elektrolity do wody, przyspieszasz nawodnienie organizmu i uzupełniasz pierwiastki takie jak potas, sód, magnez czy wapń. Woda cię nie kręci? Aby poprawić smak swojego napoju dodawaj do niej świeże zioła takie jak bazylia, pietruszka, mięta. Możesz też zrobić zapas ziołowych kostek lodu i mieć je zawsze w zamrażarce.

Ciepłe poranki

Wyrób w sobie nawyk picia wody codziennie po przebudzeniu. Przede wszystkim potrzebuje jej wtedy twój mózg. Rano pij wodę o temperaturze pokojowej albo wręcz ciepłą, przegotowaną. Dlaczego? To proste – nawilża dużo lepiej i szybciej. Co z cytryną do wody? Cytryna ma zasadowy odczyn i pomaga neutralizować kwaśne produkty przemiany materii. Przyspiesza odtruwanie organizmu i dostarcza antyoksydantów. Jeśli nie masz problemów z żołądkiem – wrzucaj ją do swojego porannego napoju.

Wodne posiłki

Nie tylko woda nawilża. Warzywa takie jak cukinia, ogórek czy kabaczek zawierają dużo wody, a do tego kwas foliowy, witaminę A, witaminę C i potas. Idealne na upały są także zimne, kremowe zupy. Nie będziesz chodzić głodna a przy okazji wspaniale się orzeźwisz.

Warstwy nawilżające

Codzienna, nawadniająca pielęgnacja ma ogromne znaczenie dla zdrowia skóry. Sprawia, że wyglądamy lepiej, czujemy się komfortowo i wyglądamy świetnie. Dopilnuj, aby każdy z twoich kosmetyków zawierał składniki nawilżające i pomagające zatrzymać wilgoć w naskórku. Perfecta Eye Patch Hydrożelowe koreańskie płatki pod oczy 45+ cudownie sprawdzą się nakładane wieczorem po ciężkim dniu lub przed wyjściem na wielkie, wieczorowe wyjście. Zawierają wygładzający retinol i witaminę E a ich hydrożelowa baza zapewnia intensywne nawilżenie delikatnej skóry wokół oczu. O poranku, po oczyszczeniu skóry nakładamy Perfecta Menoclinic Skoncentrowane serum odmładzające to jedwabista emulsja, która działa niczym eliksir odmładzający, zapewniając perfekcyjną pielęgnację i ochronę skóry. Zmniejsza widoczne oznaki starzenia, w tym wyraźnie zarysowane zmarszczki mimiczne, dodatkowo wyraźnie poprawia jędrność i napięcie skóry. To możliwe dzięki temu, że w formule znajduje się między innymi Ekstrakt Z Czerwonej Koniczyny Bogaty w fitohormony, czyli roślinne fitosterole, które w skórze mogą działać podobnie jak kobiece estrogeny oraz kluczowy w nawadnianiu Kwas Hialuronowy skutecznie poprawia nawilżenie skóry działając na dwa sposoby. Tworzy na jej powierzchni warstwę ochronną, która utrzymuje odpowiednie nawodnienie oraz wiąże cząsteczki wody. Aby dodać skórze światła i pięknie ujednolicić jej odcień sięgnij po Perfecta GLOW ADAPT Witaminowy podkład rozświetlający z witaminą C, która pomaga przywrócić o skórze odpowiedni poziom nawilżenia.

