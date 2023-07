Zaprojektuj fryzurę przyszłości i zagarnij 10 tys. euro

Temat konkursu Meta-morphosis nawiązuje do prawdziwej transformacji i ilustruje zaangażowanie marki w pobudzanie kreatywności artystów CGI w światach wirtualnych. Konkurs Style & Colour Trophy 2023 zachęca artystów CGI do odkrywania nowych horyzontów w projektowaniu i poszukiwania form przyszłości. Meta-morphosis to zaproszenie do prawdziwej metamorfozy i ekscytującą podróż do Metawersum, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość uwolnienia swojej wyobraźni.Najbardziej kreatywni artyści CGI na świecie będą rywalizować o stworzenie najlepszych fryzur 3D, jakie kiedykolwiek widział metaverse.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Wystarczy zaprojektować futurystyczną fryzurę w 3D, która odzwierciedla temat Metamorphosis. Kluczowe kryteria oceny to kreatywność, innowacyjność i zaangażowanie w tworzeniu nowoczesnych form stylizacji włosów.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia do konkursu Style & Colour Trophy 2023 przyjmowane są do 31 lipca 2023 r.

NAGRODA GŁÓWNA

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda w wysokości 10 000 €.