Zapuść 10 kropli i wklep w plamy starcze na dłoniach. Odmłodzi skórę i rozjaśni przebarwienia. Domowy sposób na plamy starcze

Plamy starcze, zwane również plamami wątrobowymi lub soczewicowatymi, to powszechny problem skórny, który dotyka wielu kobiet już po 40. roku życia. Pojawiają się głównie na dłoniach, twarzy i dekolcie i choć są niegroźne dla zdrowia, to mogą być przyczyną kompleksów. Przez to wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, jak pozbyć się plam starczych domowym sposobem. W tym celu warto wykorzystać naturalną maskę rozjaśniającą na dłonie, która szybko upora się z plamami starczymi. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą 10 kropli olejku rycynowego i proszek do pieczenia, a następnie wklepiesz go w skórę dłoni. Plamy starcze zaczną znikać, a skóra widocznie odmłodnieje.

Domowy sposób na plamy starcze na dłoniach. Jak stosować maskę rozjaśniającą przebarwienia skórne?

Zdecydowanie skóra na dłoniach bez przebarwień wygląda młodo. To dlatego, gdy tylko pojawią się na niej jakiekolwiek plamy, chcemy je jak najszybciej rozjaśnić. Jak zatem pozbyć się plam starczych domowym sposobem? Tu pomocna może być domowa maska rozjaśniająca przebarwienia skórne. Do zrobienia takiej maski potrzebujesz 10 kropli olejku rycynowego i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wymieszaj je ze sobą w miseczce i nałóż na oczyszczona wcześniej skórę dłoni. Delikatnie nałóż pastę bezpośrednio na plamy starcze i pozostaw ją na około 10-15 minut. Po tym czasie zmyj maskę letnią wodą i wklep w dłonie krem nawilżający. Stosuj ją 2 razy w tygodniu, a z czasem zauważysz, że skóra staje się promienna, odmłodzona i bez widocznych przebarwień.

Jak chronić dłonie przed powstawaniem plam starczych?

Kluczową zasada w pielęgnacji skóry na dłoniach jest ochrona jej przed działaniem promieni słonecznych. To niestety one powodują szybsze starzenie się skóry i w efekcie uwidaczniają się na niej przebarwienia. Dlatego w miarę możliwości unikaj przebywania na słońcu i przez cały rok stosuj kremy z filtrem przeciwsłonecznym na odsłonięte miejsca na ciele. Unikaj także stosowania agresywnych kosmetyków i zabiegów, które mogą podrażnić skórę i pogorszyć stan plam starczych.

