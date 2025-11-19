Zbliża sie ulubiony sezon miłośników wszystkich promocji! W Sephorze kultowe kosmetyki taniej o dziesiątki złotych

Black Friday 2026 w Sephorze

Już w czwartek 28 listopada 2025 obchodzimy Black Friday, czyli największe święto promocji.

Black Friday to wielkie święto zakupów, które do naszego kraju przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych. Tradycyjnie w ostatni weekend listopada, dzień po Święcie Dziękczynienia Amerykanie wyruszają na łowy zakupowe, należy podkreślić, że za oceanem Black Friday to prawdziwe święto nie tylko z nazwy, wiele sklepów czynnych jest dłużej, niektóre całą noc, a rabaty sięgają nawet 80-90 procent. Obniżkami objęte jest praktycznie wszystko, od elektroniki poprzez ubrania i kosmetyki aż po wszelkiego rodzaju gadżety. W Polsce sklepy dosyć szybko wyczuły, że Black Friday w naszym kraju może się przyjąć. Niestety, nadal oferowane promocje są niższe niż w Stanach Zjednoczonych, a wiele firm próbuje oszukiwać klientów, kilka dni przed Black Friday podnosząc ceny. Nad Wisłą zauważalne jest także przedłużanie promocji, w mediach można znaleźć nawet reklamy zapowiadające cały Czarny Tydzień - Black Week.

Akcja promocyjna w perfumeriach Sephora to czas, kiedy kosmetyczne marzenia stają się bardziej dostępne. Poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych promocji, warunków oraz wskazówek, jak skorzystać z okazji w sposób świadomy i z korzyścią dla siebie.

"28 listopada będziemy obchodzić Black Friday 2025, kupując swoje ulubione produkty w niewyobrażalnie niskich cenach. Black Friday pełen będzie promocji na nasze bestsellerowe perfumy, najpopularniejsze produkty do pielęgnacji skóry, ulubione marki do makijażu, a nawet akcesoria. Przygotuj się na najlepsze!"

Na co warto zwrócić uwagę

25 % na cały makijaż przy zakupach od 129 zł

Promocja dotyczy makijażu i obowiązuje po wpisaniu kodu BLACK, a także dla uczestników programu lojalnościowego lub nowych zapisów.

Hity Black Week – zestawy, perfumy, pielęgnacja

W ramach Black Friday pojawiają się atrakcyjne oferty na zestawy perfum, pielęgnacyjne bestsellery i kalendarze adwentowe. Na przykład: kalendarz adwentowy „24 niespodzianki” marki Sephora Collection o wartości ok. 760 zł dostępny za 259 zł.Jeśli planujesz zakupy kosmetyczne, Black Friday w Sephorze to świetna okazja na upolowanie makijażu, perfum i pielęgnacji w bardzo dobrych cenach. Klucz: działaj szybko, przygotuj się i skorzystaj z kodu promocji. Pamiętaj jednak o śledzeniu konkretnej oferty — promocje z końcem tygodnia mogą się różnić w zależności od dostępności i marki.