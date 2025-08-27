Zdobywczyni Oscara Cate Blanchett globalną ambasadorką marki UNIQLO

„Pani Blanchett jest jedną z najwybitniejszych aktorek swojego pokolenia – zarówno na scenie, jak i ekranie. Jednak nasz podziw wykracza poza rozrywkę i sztukę. Jej pasja i zaangażowanie są widoczne w działalności jako wzoru dla kobiet oraz mentorki dla początkujących artystów filmowych i teatralnych. Od lat angażuje się ona także we wsparcie akcji huminatarnych i środowiskowych. Poprzez tę współpracę, chcemy wprowadzić pozytywne zmiany do otaczającego nas świata” – skomentował Tadashi Yanai, założyciel i prezes UNIQLO, prezes i dyrektor generalny Fast Retailing.

„Cenię ambicję UNIQLO, dążącą do poprawy jakości życia poprzez odzież LifeWear: ponadczasowy design, dopracowany minimalizm, przystępność cenową, dostępność oraz jakość. Cieszę się, że mam możliwość wspierać UNIQLO w rozwijaniu kluczowych aspektów ich filozofii – wspierania młodego pokolenia, nagłaśniania i przeciwdziałania globalnemu kryzysowi migracyjnemu, angażowania się w życie społeczności oraz poszukiwanie znaczących sposobów na budowanie bardziej sprawiedliwego świata. Ponadto mam możliwość twórczego odnowienia współpracy z Clare Waight Keller i prowadzenia dialogu z globalnym ambasadorem marki UNIQLO, Rogerem Federerem. To prawdziwy zaszczyt” – mówi Cate Blanchett.

Cate Blanchett to jedna z najwybitniejszych aktorek i producentek na świecie, znana ze swoich ról w Tár, Carol, Aviator, Blue Jasmine oraz Elizabeth, a także swojej pracy na Broadway’u, West Endzie i innych czołowych teatrach. Kształtuje również swoją branżę, pełniąc funkcję współdyrektorki artystcznej i generalnej Sydney Theatre Company oraz współzałożycielki firmy produkcyjnej Dirty Films. Świat mody uważa ją za ikonę stylu, a ona sama regularnie pojawia się na międzynarodowych listach najlepiej ubranych osób.

UNIQLO nawiązuje nową współpracę, zainspirowane globalnymi osiągnięciami pani Blanchett, z pełnym przekonaniem, że jest ona idealną globalną ambasadorką marki. Poza pracą na scenie i ekranie, Cate Blanchett wspiera osoby przesiedlone dzięki swoim działaniom jako globalna ambasadorka dobrej woli UNHCR, agencji ONZ ds. Uchodźców. Jest członkiem Earthshot Prize Council, pierwszą ambasadorką Wakehurst's Millennium Seed Bank, członkiem zarządu brytyjskiego National Theatre oraz patronką Sydney Film Festival i NIDA Foundation. Wspiera wiele organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przemysłem, w tym Australian Conservation Foundation, Actors Benevolent Fund, SAG-AFTRA Foundation i Australian Wildlife Conservancy.