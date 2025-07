Zdrowy blask i piekna opalenizna! Poznaj moc wyjątkowych kropelek w makijażu!

W letniej kosmetyczce nie powinno zabraknąć również produktów, które dodadzą skórze zdrowego blasku. Kropelki brązujące lub rozświetlające to świetny sposób na uzyskanie efektu skóry muśniętej słońcem lub subtelnego rozświetlenia bez konieczności stosowania wielu warstw makijażu. Można je aplikować samodzielnie na wybrane partie twarzy, takie jak kości policzkowe czy łuk kupidyna, lub dodać kilka kropel do ulubionego kremu nawilżającego, aby uzyskać delikatny efekt na całej twarzy. To uniwersalne rozwiązanie pozwala na szybkie i łatwe podkreślenie naturalnego piękna skóry latem.

Ciekawą ofertę tego typu produktów posiada marka Drunk Elephant. Ich kropelki brązujące i rozświetlające cieszą się popularnością ze względu na lekkie formuły i naturalne efekty, jakie dają na skórze. Możliwość łączenia ich z innymi produktami pielęgnacyjnymi sprawia, że są wszechstronnym dodatkiem do letniej rutyny pielęgnacyjno-makijażowej. Dzięki nim możemy cieszyć się promienną i zdrowo wyglądającą skórą przez całe lato, bez uczucia ciężkości i dyskomfortu.

D-Bronzi™ Anti-Pollution Sunshine Drops - Olejek odżywiająco-brązujący - Samoopalacz do twarzy dodatkowo nadaje skórze muśnięty słońcem wygląd. Niczym promienie słońca we flakoniku, lecz zupełnie nieszkodliwe. Bogate w kwasy omega olejki z pierwszego tłoczenia z maruli i pestek porzeczek, w połączeniu z witaminą F (kwasy tłuszczowe) błyskawicznie odbudowują delikatną równowagę skóry, wspierając jej zdrową barierę ochronną, podczas gdy skoncentrowana mieszanka chroniących skórę antyoksydantów wspiera jej odporność na zanieczyszczenia i czynniki zewnętrzne.

O-Bloos™ Rosi Drops - Róż do twarzy w kroplach - Pielęgnacja skóry O-Bloos™ (O jak omega) nadaje skórze piękny zaróżowiony wygląd i promienną cerę, którego tajemnicy nikt nie pozna. Trwała, lekko zabarwiona formuła nadaje się do budowania i wygładza większość odcieni skóry. Występuje w postaci skoncentrowanych kropli, które można mieszać z innymi produktami Drunk Elephant.

B-Goldi™Bright Drops - Krople rozświetlające - Rozświetlające serum z 5% niacynamidem, które zapewnia natychmiastowy złoty blask bez błyszczącego wykończenia. Dzięki zawartości 5% niacynamidu, diglukozylowego kwasu galusowego i ekstraktu z liści morwy, redukuje przebarwienia, brązowe plamy i ślady po trądziku, jednocześnie poprawiając przejrzystość i blask skóry, a oleje wzbogacone w kwasy omega ujędrniają, odżywiają i koją skórę.

i Autor: materiały prasowe Drunk Elephant

