Zestawy prezentowe od kultowej polskiej marki pielęgnacyjnej

Wybranie odpowiedniego prezentu może być nie lada wyzwaniem, nawet jeśli szukamy go dla osoby, której gust teoretycznie dobrze znamy. Także z tego powodu od lat na liście najchętniej wręczanych oraz kupowanych prezentów są kosmetyki. To upominek niemal idealny: piękny – bo producenci na specjalne okazje często przygotowują unikalne opakowania, praktyczny – miło jest dostać coś, co naprawdę z przyjemnością wykorzystamy, a przy tym przemycający troskę o drugą osobę – co jest w tym wszystkie najważniejsze. Polska marka Samarité na tegoroczne święta przygotowała dwa wyjątkowe zestawy kosmetyków, które idealnie sprawdzą się zarówno w kobiecej, jak i męskiej pielęgnacji.

Zapakowane w unikatowe pudełka, z których Samarité słynie, zawierają prawdziwe hity marki, w tym Divine Cream, czyli krem sprzedający się co 7 minut w Polsce*. To wielozadaniowy, bezolejowy kosmetyk 3 w 1: krem na dzień, na noc i pod oczy, okrzyknięty Kremem Wszech Czasów. Jest lekki jak krem na dzień i bogaty jak krem na noc. Aktywnie odbudowuje i zagęszcza skórę, rozgrzesza ją ze wszelkich niedoskonałości: zmarszczek, pajączków, szarości i podrażnień. Wnika dokładnie i zaspokaja nawet najbardziej dotkliwe pragnienie nawilżenia, napięcia i wygładzenia. Ponadto niweluje zaczerwienienia i wzmacnia naczynka, a także genialnie redukuje cienie i opuchnięcia pod oczami. Divine Cream rekomendowany jest dla każdego rodzaju skóry: suchej, tłustej, mieszanej, wrażliwej, jak również tej zmagającej się z naczynkami, trądzikiem, także różowatym oraz podrażnieniami.

Zestaw Świąteczny No. 1 – Divine Cream + Divine Elixir

Poza Divine Cream zawiera także Divine Elixir, czyli esencję tonizująco-nawilżającą 4 w 1, która w 30 sekund idealnie porządkuje i odradza skórę. Elixir niweluje oznaki zmęczenia i obrzęki pod oczami, dogłębnie nawilża, napina i wygładza skórę, nadaje jej blask, wyrównuje koloryt oraz przywraca naturalne pH. Ten bezolejowy kosmetyk działa jednocześnie jako tonik, esencja, serum i krem. To absolutny must-have dla każdego rodzaju skóry i podstawa codziennej pielęgnacji, która wspiera florę bakteryjną skóry oraz wzmacnia i przyspiesza działanie innych produktów. Preparat jest doskonały dla każdego rodzaju skóry, nawet tych bardzo wymagających: suchych, tłustych, mieszanych, wrażliwych. Szybko się wchłania i się nie klei. Jest idealny pod makijaż i SPF.

i Autor: Materiały prasowe Samarite

Zestaw Świąteczny No. 2 – Divine Cream + Supreme Balm

Poza Divine Cream zawiera także Supreme Balm, czyli unikalny wielozadaniowy preparat nagrodzony tytułem Kosmetyk Wszech Czasów portalu wizaż.pl. Balm, który można aplikować zarówno na ciało, jak i twarz, jest kosmetykiem na wszelkie problemy skórne dla całej rodziny. Nie zawiera wody, za to znajdziemy w nim bogactwo pielęgnujących składników. Supreme Balm długotrwale regeneruje skórę przez 48 h, dogłębnie nawilża, natłuszcza i uelastycznia, wygładza oraz ujędrnia. Łagodzi podrażnienia, błyskawicznie koi i przyspiesza gojenie naskórka. Balm ma aż 33 zastosowania, można go używać także jako krem pod oczy, odżywkę na końcówki włosów, balsam do ust, preparat do demakijażu, a nawet jako lubrykant.

i Autor: Materiały prasowe Samarite

i Autor: Materiały prasowe Samarite