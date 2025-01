i Autor: materiały prasowe YOPE

Zimowa odnowa ciała

Marka YOPE zachęca do wejścia w Nowy Rok ze świeżą energią. Przede wszystkim zadbaj o swoje ciało i zmysły z naturalnymi produktami o fenomenalnych składach i obłędnych zapachach. Postaw na te stworzone z myślą o harmonii z naturą i Twoim dobrym samopoczuciu. YOPE zachęca do sprawiania sobie małych przyjemności z kosmetykami, które poruszają zmysły, a także odpowiadają na potrzeby nawet najbardziej wymagającej skóry - bo każda formuła stworzona jest po to, by ją odpowiednio pielęgnować.

DLA CIAŁA, KTÓRE POTRZEBUJE BOGATEJ PIELĘGNACJI Zmiękczająco-nawilżające mleczko do mycia ciała Creamy musk Kremowy żel pod prysznic, który już podczas mycia zmiękcza i nawilża skórę, zapewniając jej jedwabistą ochronę. Lipobiotyczna formuła wzmacnia barierę naskórka i zapobiega jego przesuszeniu, a neutralne pH działa w harmonii ze skórą. W składzie znajduje się regenerujący olej makadamia, nawilżające mleczko migdałowe wspierające barierę hydrolipidową oraz hemiskwalan – lekki emolient wygładzający skórę, będący naturalną alternatywą dla silikonów. Po użyciu skóra jest miękka, ukojona i doskonale nawilżona. Cena: 22,99 zł Regenerujący balsam-opatrunek do ciała Creamy Musk Lekki balsam o odżywczej formule, który szybko się wchłania oraz głęboko regeneruje i nawilża skórę. Zawarte w nim mango i marula wspierają odbudowę naskórka, mleczko migdałowe łagodzi jej przesuszenia, a kompleks symbiotyczny dba o równowagę mikrobiomu. Otulający zapach i natychmiastowe działanie sprawiają, że skóra jest miękka, ukojona i pięknie pachnąca przez cały dzień. Cena: 32,99 zł DLA DŁONI, KTÓRE POTRZEBUJĄ DODATKOWEJ OCHRONY Naturalne mydło do rąk Bez i wanilia Delikatnie oczyszcza, nawilża i koi skórę, pozostawiając dłonie miękkie i pachnące. Formuła oparta na dwóch olejach: kokosowym i słonecznikowym skutecznie myje, dbając o komfort skóry. Hydrolat z bzu łagodzi podrażnienia, a ekstrakt z wanilii wspiera regenerację i wygładza. Alantoina, gliceryna i prowitamina B5 zapewniają intensywne nawilżenie i ochronę. Zapach to harmonijne połączenie kwitnącego bzu i słodkiej wanilii – subtelny i otulający. Neutralne pH sprawia, że mydło jest odpowiednie także dla wrażliwej skóry. Cena: 22, 99 zł Naturalne mydło do rąk Mandarynka i malina Idealne do delikatnej pielęgnacji skóry, skutecznie oczyszcza i dba o jej barierę ochronną. Ekstrakt z mandarynki, bogaty w witaminę C, wygładza i rozjaśnia naskórek, a ekstrakt z malin koi podrażnienia i wspiera regenerację tkanek. Dzięki roślinnym składnikom myjącym i neutralnemu pH jest łagodne nawet dla najbardziej wrażliwej skóry. Gliceryna, prowitamina B5 i alantoina intensywnie nawilżają, zapewniając miękkość i komfort po każdym użyciu. Cena: 22, 99 zł Ochronno-kondycjonujący krem-maska do rąk Creamy musk Wzmacniający barierę skóry, ochronno-kondycjonujący krem-maska to intensywnie odżywiająca formuła dla miękkich i pięknie wyglądających dłoni. Produkt wtapia się w strukturę bariery naskórkowej i osłania ją przed niekorzystnym działaniem zimowych czynników zewnętrznych tworząc ochronny film. Wszystko to za sprawą dobrze dobranych i niezwykle naturalnych składników jak kompleks emolientów, masło cupuacu, czy fitosterole shea. Cena: 15,99 zł DLA UST, KTÓRE POTRZEBUJĄ JESZCZE WIĘCEJ NAWILŻENIA Odżywczy balsam do ust FEELS COMFY Codziennie nawilża, zmiękcza i przywraca elastyczność ustom, nadając im naturalny blask. Wegańska formuła z vege lanoliną łagodzi suchość, a masło shea odżywia i intensywnie nawilża dzięki kwasom tłuszczowym oraz witaminom A i E. Ekstrakt z kwiatu porcelany dodaje subtelnego, perłowego połysku. Delikatny zapach białych kwiatów sprawia, że stosowanie balsamu staje się przyjemnością. Idealny do codziennej pielęgnacji. Cena: 18,99 zł