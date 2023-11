Zimowa pielęgnacja ciała

Zima to wyjątkowy okres w pielęgnacji skóry, przede wszystkim z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne na zewnątrz, jak duże różnice temperatur w ciągu dnia czy przenikliwy wiatr, a także centralne ogrzewanie w pomieszczeniach. Wszystko to szybko i bezpośrednio przekłada się na stan skóry, która staje się przesuszona, napięta, może swędzieć a nawet pękać. Dlatego jej pielęgnacja powinna opierać się na składnikach aktywnych dbających o naturalny mikrobiom. Potrzebuje zwłaszcza silnie odżywczych emolientów oraz substancji o działaniu regenerującym. Znajdziemy je w unikalnych formułach kosmetyków polskiej marki Herbus Cosmetics – balsamie do ciała The Rich Body Balm oraz kremie do rąk The Rich Hand Cream.

The Rich Body Balm działa niczym ochronna tarcza przez 24 godziny silnie regenerując, nawilżając i wygładzając skórę. Co ważne, jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry, nawet tej bardzo wrażliwej, ekstremalnie podrażnionej, z objawami egzemy czy AZS. Jego przebadana dermatologicznie formuła, zawierająca 92% składników naturalnych, jest bezpieczna dla kobiet w ciąży, matek karmiących piersią oraz dzieci powyżej lat trzech. Unikalny skład balsamu oparto na babce lancetowatej, która doskonale regeneruje, odżywia ją i nawilża, zmiękcza oraz wygładza, a także uelastycznia i ujędrnia. Wykazuje również działanie przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicze oraz ma właściwości antyseptyczne i antybiotyczne. Do tego dochodzi inulina, czyli naturalny prebiotyk nawilżający, tworzący film ograniczający przeznaskórkową ucieczkę wody oraz potrafiący zatrzymać tysiąc razy więcej wody niż sam waży kwas hialuronowy. Lanolina i masło shea to dwa emolienty działające okluzyjnie, niacynamid wygładza i wyrównuje koloryt, a ferment drożdżowy przywraca witalność i zdrowy wygląd. The Rich Body Balm szybko się wchłania i nie klei, więc nie trzeba czekać przed założeniem ubrań, a jego skoncentrowana formuła sprawia, że wystarcza na 2 razy dłużej.

i Autor: Materiały prasowe Herbus

The Rich Hand Cream to aż 91% składników naturalnych, na czele z babką lancetowatą, które działają niczym niewidzialne pielęgnacyjne rękawiczki nawet po umyciu rąk. Krem silnie regeneruje podrażnioną, szorstką i przesuszoną skórę, także tę narażoną na trudne warunki pogodowe. Unikalna kompozycja odżywczych emolientów działa korzystnie na równowagę mikrobiomu, pomaga zabezpieczyć dłonie przed skutkami działania niskich temperatur czy zimnego wiatru i już od pierwszej aplikacji łagodzi i koi. The Rich Hand Cream idealnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry spierzchniętej, wymagającej nawilżenia, ze skłonnością do AZS, łuszczycy i egzemy. Zawarta w jego składzie babka lancetowata wszechregeneruje, inulina działa prebiotycznie, urea nawilża, niacynamid wyrównuje koloryt i zapewnia elastyczność, masło shea regeneruje i daje uczucie odżywienia, lanolina działa ochronnie oraz wygładza, ferment drożdżowy przywraca zdrowy wygląd skóry, a polisacharydy nawilżają i łagodzą. Krem może być stosowany przez kobiety w ciąży, matki karmiące oraz dzieci powyżej 3. roku życia.

i Autor: Materiały prasowe Herbus