Zimowa regeneracja włosów

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-22 14:43

W tym roku zima pokazała, na co ją stać, a śnieg, mróz i lodowaty wiatr dały się we znaki również włosom. Marka Hairy Tale Cosmetics oferuje kosmetyki dopasowane nie tylko do ich rodzaju, ale też do warunków atmosferycznych, które mogą negatywnie wpływać na ich kondycję w naszej szerokości geograficznej. Starannie opracowane składy delikatnie oczyszczą pasma po ekspozycji na smog i noszeniu pod czapką, a bogate maski skutecznie je regenerują.

Makijaż

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Zimą zarówno skóra głowy, jak i łodyga włosa wymaga szczególnej uwagi. Zanieczyszczenie powietrza może wywołać podrażnienia, swędzenie czy łuszczenie. Szampony o delikatnej, a jednocześnie skutecznie myjącej bazie, wzbogacone o składniki regenerujące i nawilżające, sprawdzają się w takich warunkach najlepiej. Sweet Cleans z linii Hairmoji Hairy Tale Cosmetics odpowiada dokładnie na te potrzeby, a ekstrakt z bazylii plasuje go wśród trendujących produktów miejskich „anti-pollution”. Otulający zapach słodkiej brzoskwini z nutą mango przywodzi na myśl słoneczne dni i działa relaksująco, kiedy za oknem szybko robi się ciemno.

Hairy Tale Cosmetics

i

Autor: Hairy Tale Cosmetics/ Materiały prasowe

Przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach wysusza nie tylko skórę, ale też powoduje, elektryzowanie, puszenie się i łamliwość kosmyków. W takich sytuacjach najlepiej sprawdzają się preparaty o wysokiej zawartości humektantów, które intensywnie nawilżają. Do najchętniej wybieranych produktów Hairy Tale Cosmetics w tej kategorii należy maska Merhair. Zawiera kompleks ksylitolowy, ekstrakt z solidodu zielnego, kationizowany miód, panthenol oraz szereg innych składników otulających i zapewniających długotrwałe uczucie nawilżenia.

Hairy Tale Cosmetics

i

Autor: Hairy Tale Cosmetics/ Materiały prasowe

Ocieranie o szaliki, kurtki i swetry zimą może powodować mikrouszkodzenia włosów, dlatego warto sięgnąć po preparat o właściwościach emolientowych. Odżywcze składniki zawarte w nim tworzą na powierzchni włosów delikatną, ale skuteczną warstwę ochronną. W masce Liquid Gold Hairy Tale Cosmetics, jak sama nazwa wskazuje, zawarte zostało „płynne złoto”: olej arganowy i abisyński oraz ceramidy podobny składnik naprawczy Rep’hair.

Hairy Tale Cosmetics

i

Autor: Hairy Tale Cosmetics/ Materiały prasowe

Te trzy kosmetyki Hairy Tale Cosmetics tworzą kompletny zimowy rytuał pielęgnacyjny: najpierw mycie szamponem Sweet Cleans, następnie maska Merhair, a na koniec Liquid Gold. To prawdziwe włosowe SPA, w którym nawilżenie domykane jest odżywczą warstwą ochronną. W codziennej wersji można po prostu użyć szamponu, a następnie klasycznej maski. Aby wzmocnić efekty pielęgnacji, preparat najlepiej wczesać w pasma i, jeśli czas pozwala, pozostawić na 10–15 minut.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki