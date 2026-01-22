Zimowa regeneracja włosów

Zimą zarówno skóra głowy, jak i łodyga włosa wymaga szczególnej uwagi. Zanieczyszczenie powietrza może wywołać podrażnienia, swędzenie czy łuszczenie. Szampony o delikatnej, a jednocześnie skutecznie myjącej bazie, wzbogacone o składniki regenerujące i nawilżające, sprawdzają się w takich warunkach najlepiej. Sweet Cleans z linii Hairmoji Hairy Tale Cosmetics odpowiada dokładnie na te potrzeby, a ekstrakt z bazylii plasuje go wśród trendujących produktów miejskich „anti-pollution”. Otulający zapach słodkiej brzoskwini z nutą mango przywodzi na myśl słoneczne dni i działa relaksująco, kiedy za oknem szybko robi się ciemno.

i Autor: Hairy Tale Cosmetics/ Materiały prasowe

Przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach wysusza nie tylko skórę, ale też powoduje, elektryzowanie, puszenie się i łamliwość kosmyków. W takich sytuacjach najlepiej sprawdzają się preparaty o wysokiej zawartości humektantów, które intensywnie nawilżają. Do najchętniej wybieranych produktów Hairy Tale Cosmetics w tej kategorii należy maska Merhair. Zawiera kompleks ksylitolowy, ekstrakt z solidodu zielnego, kationizowany miód, panthenol oraz szereg innych składników otulających i zapewniających długotrwałe uczucie nawilżenia.

i Autor: Hairy Tale Cosmetics/ Materiały prasowe

Ocieranie o szaliki, kurtki i swetry zimą może powodować mikrouszkodzenia włosów, dlatego warto sięgnąć po preparat o właściwościach emolientowych. Odżywcze składniki zawarte w nim tworzą na powierzchni włosów delikatną, ale skuteczną warstwę ochronną. W masce Liquid Gold Hairy Tale Cosmetics, jak sama nazwa wskazuje, zawarte zostało „płynne złoto”: olej arganowy i abisyński oraz ceramidy podobny składnik naprawczy Rep’hair.

i Autor: Hairy Tale Cosmetics/ Materiały prasowe

Te trzy kosmetyki Hairy Tale Cosmetics tworzą kompletny zimowy rytuał pielęgnacyjny: najpierw mycie szamponem Sweet Cleans, następnie maska Merhair, a na koniec Liquid Gold. To prawdziwe włosowe SPA, w którym nawilżenie domykane jest odżywczą warstwą ochronną. W codziennej wersji można po prostu użyć szamponu, a następnie klasycznej maski. Aby wzmocnić efekty pielęgnacji, preparat najlepiej wczesać w pasma i, jeśli czas pozwala, pozostawić na 10–15 minut.