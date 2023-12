Zimowe nowości dla miłośników kosmetyków. Na prezent lub dla siebie

Rewelacyjne pomysły na prezent dla włosomaniaczek. Sprawdzone urządzenia do stylizacji włosów

Święta tuż za rogiem, a wraz z początkiem grudnia czyhają na nas stres i zgiełk. Czy w tym roku może być inaczej? Podaruj sobie odrobinę wytchnienia z Notino, gdzie czekają na Ciebie piękne zestawy prezentowe i świąteczne edycje limitowane. Spraw, by okres przedświąteczny był jeszcze bardziej wyjątkowy.

Szukasz prezentu, który wywoła uśmiech na twarzy bliskiej Ci osoby? Świetnym pomysłem będzie zestaw do makijażu twarzy od Clarins lub świąteczny zestaw Blockbuster od Estée Lauder.

Do gustu przypadną Ci również limitowane kolekcje naszych ulubionych marek. Dla miłośników złota mamy Holiday Collection od Bobbi Brown – naszym faworytem jest nawilżająca pomadka Holiday Luxe Lipstick. Dla fanów srebra przedstawiamy świąteczną kolekcję MAC, z której zachwyciła nas paleta cieni do powiek Holiday Squall Goals Eye Shadow Palette X 6. Połączenie tych dwóch produktów zapewni idealny świąteczny look!

Jeśli wybór upominku pod choinkę dla dziadka czy babci spędza Ci sen z powiek, polecamy przewodnik prezentowy od Notino, dzięki któremu świąteczne zakupy staną się dziecinnie proste. Wybrany kosmetyk nabierze wyjątkowego charakteru dzięki usłudze grawerowania – spersonalizowana dedykacja na perfumach i produktach kosmetycznych gotowa w zaledwie kilku prostych krokach. Możesz skorzystać również z wygodnej opcji zapakowania wybranego produktu na prezent, dzięki czemu otrzymasz już gotowy piękny, podarunek. Tobie pozostanie jedynie położyć go pod choinką i cieszyć się wspólnym czasem razem z bliskimi. Wciąż nie wiesz, co podarować swoim bliskim w tym roku? Pewnym wyborem będą karty podarunkowe do notino.pl, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Zima przyszła już do nas w pełnej krasie, a wraz z nią bariera ochronna naszej skóry jest narażona na drażniące czynniki zewnętrzne. Naturalna warstwa lipidowa, która chroni skórę przed utratą wilgoci, wymaga szczególnej pielęgnacji i ochrony w chłodniejszych miesiącach. Aby odbudować ochronną warstwę skóry użyj nowego serum Soothing & Barrier Support Serum od The Ordinary, a następnie zastosuj nowy krem Nutricia Crème Confort Nourrissante od PAYOT, aby zabezpieczyć ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Jeśli pragniesz jeszcze większego nawilżenia, uzupełnij swoją rutynę o kremową mgiełkę Ceramidin™ Dr.Jart+. Koniecznie nie zapomnij o SPF, nawet zimą! Polecamy nasz ulubiony krem z filtrem SPF, Relief Sun: Rice + Probiotics marki Beauty of Joseon.

Zapachy które nie znają granic - luksusowe perfumy unisex

Dla niej, dla niego, dla każdego. Przedstawiamy wybór najlepszych perfum unisex dostępnych na notino.pl.

Uwaga, miłośnicy domowego komfortu! Maison Margiela REPLICA By the Fireplace w świątecznym zestawie upominkowym REPLICA to idealny towarzysz najzimniejszej pory roku, a także świetny prezent pod choinkę. Natomiast Bibliothèque od marki BYREDO przeniesie Cię do biblioteki pełnej starych, oprawionych w skórę książek. Dzięki jego magii poczujesz się jak w świecie, w którym czas się zatrzymał.

Czym byłyby święta bez kalendarza adwentowego?

Pragniesz, aby czas oczekiwania na święta pełen piękna? Kalendarz adwentowy MAC Holiday Frosted Frenzy kryje w sobie prawdziwe skarby. Natomiast kalendarz adwentowy Holiday 12 Days of Glow od Bobbi Brown z pewnością umili oczekiwanie na Świętego Mikołaja.

Swoje własne propozycje przygotowało również Notino, w wersji klasycznej oraz LUXURY. W tej drugiej czekają na Ciebie najbardziej luksusowe produkty do twarzy, ciała i włosów od wiodących światowych marek. Dodatkowo w kalendarzu na jedną osobę czeka Golden ticket: voucher w wysokości 370 zł na zakup produktów Notino według własnych upodobań.

