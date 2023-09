Zmysłowe perfumy na zimę, które zabiorą Cię na księżyc. Boski zapach otuli Cię swym czarującym akordem kwiatu Belle de Nuit

Jaki tusz do rzęs wybrać? Wszystko, co musisz wiedzieć o wydłużaniu oraz podkręcaniu rzęs

Orientalno-kwiatowe nuty skryte w symbolicznym flakonie

Twórcy Beyond the Moon, Hernan Figoli i Olivier Gillotin, połączyli tajemniczy i uwodzicielski akord Belle de Nuit z nutami dzikiej czereśni oraz orientalnego drzewa sandałowego. W perfumach można wyczuć także ciepłe i słodkie nuty wanilii, znane z poprzedniej wersji perfum Far Away Beyond. Całość tworzy orientalno-kwiatową kompozycję, która dzięki wysokiemu stężeniu olejków eterycznych, przez długi czas utrzymuje się na skórze. Zapach Far Away Beyond The Moon to propozycja dla kobiet, które chcą spełniać swoje marzenia i nie boją się sięgać gwiazd, realizując swoje najbardziej ambitne cele.

Hipnotyzujące nuty Beyond the Moon zostały zamknięte w kobaltowym flakonie zakończonym kulistym korkiem z symbolem koncepcji yin-yang, która opisuje dwie pierwotne i przeciwne, lecz wzajemnie uzupełniające się siły. To idealne zwieńczenie dla zapachu, który łączy w sobie nuty świeże i słodkie z bogatymi i wyrazistymi.

Połączenie piękna natury i potęgi nauki

Avon dba o to, by produkty marki w całości były tworzone z naturalnych składników pozyskiwanych w zrównoważony sposób. Dlatego główny aromat perfum − kwiat Belle de Nuit – został uzyskany w Narodowym Tropikalnym Ogrodzie Botanicznym na Kauai dzięki przełomowej technologii Scent Trek®, podczas ekspedycji na Wyspy Hawajskie.

Technologia Scent Trek® została opracowana przez firmę Givaudan i łączy w sobie zachwycający świat natury z potęgą nauki. W połączeniu z najczulszym sprzętem analitycznym umożliwia badanie nawet najmniejszych próbek zapachowych pojedynczego kwiatu lub rośliny. Technologia ta jest przyjazna dla środowiska i wychwytuje tylko zapach, pozostawiając roślinę nienaruszoną. Co więcej, w Far Away Beyond the Moon jednym z kluczowych składników jest unikalna upcyklingowana wanilia, pozyskiwana we współpracy ze społecznościami Madagaskaru. Dzięki innowacyjnemu procesowi ekstrakcji, Hernan Figoli i Olivier Gillotin wydobyli z jej ziaren rzadką esencję, która wychodzi poza tradycyjny kwiatowy zapach.

Zobacz także: Top 5 najlepszych perfum na zimę 2023/2024. Zapachy, które sprawią, że poczujesz się wyjątkowa. Kompozycje, którym się nie oprzesz

„Innowacyjny proces podwójnej destylacji wydobył z wanilii zupełnie nowe nuty zapachowe, wychodzące poza słodki, kwiatowy zapach, ku bardziej zmysłowym, dymnym i lekko drzewnym aromatom. To właśnie dlatego, nowy zapach z linii Far Away jest tak niezwykły” – mówi Olivier Gillotin, jeden z twórców zapachu.

Far Away Beyond the Moon to również kolejne perfumy nietestowane na zwierzętach. Wszystkie zapachy Avon posiadają akredytację Leaping Bunny otrzymaną od organizacji Cruelty Free International, potwierdzającej najwyższe standardy bezpieczeństwa produkcji i jakości produktów wolnych od okrucieństwa.

Perfumy „Far Away Beyond the Moon” są dostępne w katalogu Avon 09/2023, u Konsultantek oraz w sklepie internetowym na avon.pl. Marka wspiera kobiety, by sięgały gwiazd i odkrywały galaktyki możliwości, które przed nimi stoją. Ponad 20 proc. ze sprzedaży produktów Avon pomaga budować lepszą przyszłość dla kobiet.

i Autor: Materiały prasowe AVON