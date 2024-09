Znana marka odzieżowa zamyka wszystkie swoje sklepy z ubraniami! Gigantyczne zwolnienia i koniec pewnej epoki. Tam ubrania kupowały cały rodziny

To najpiękniejsze perfumy na jesień! Ten zapach zniewala zmysły i pobudza ochotę na romans. Soczysty, całuśny i uzależniający

Ted Baker to jedna z najbardziej znanych marek odzieżowych w Wielkiej Brytanii. Ich produkty były chętnie wybierane przez członków rodziny królewskiej i brytyjskich celebrytów. Marka miała problemu już od dłuższego czasu jednak to teraz zapadła ostateczna decyzja. Wszystkie sklepy Ted Baker działające w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii zostały zamknięte. Szyldy zdjęto i zostało jedynie wspomnienie. Nie działa także sklep internetowy marki. Susannah Streeter, dyrektor ds. finansów i rynków w Hargreaves Lansdown, stwierdziła, że ​​ogólnokrajowe sklepy doszły do ​​„przykrych wniosków w bardzo trudnych warunkach handlu detalicznego modą”. W sumie pracę może stracić nawet ponad 500 pracowników. Ted Baker nadal ma ponad 30 partnerów licencyjnych na całym świecie, na których administracja Wielkiej Brytanii i Irlandii nie ma wpływu, w tym w Ameryce Północnej, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Historia marki Ted Baker rozpoczęła się w 1988 roku w Glasgow. To tam marka stawiała swoje pierwsze kroki. Na samym początku działalności Ted Baker słynął z odzieży męskiej. Z czasem marka poszerzyła swoją działalność o ubrania dla kobiet, akcesoria oraz kosmetyki. W Polsce nadal można kupić torebki Ted Baker. Ich ceny wahają się w okolicy 150 zł. Z czasem Ted Baker znacznie się rozrósł i podpisane zostały umowy licencyjne w Azji i na Bliskim Wschodzie. W 2022 roku Ted Baker został kupiony przez Authentic Brands i dołączył do takich marek jak Reebok, Hunter czy Juicy Couture.

