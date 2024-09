Popularny sklep zawija się z galerii handlowych. Całe rodziny kupowały tam kosmetyki. Zamykają wszystkie sklepy

Ten tusz do sekret mojego makijażu. Wydłuża i pogrubia rzęsy

Kolejne sklepy do likwidacji. Tym razem zamykają się polskie drogerie

W świecie sklepów w ostatnim czasie wiele się dzieje. Pandemia mocno zmieniła modele sprzedażowe, a większy nacisk położone na internet. W takiej sytuacji wiele znanych sieci sklepów nie widzi sensu w utrzymywaniu placówek stacjonarnych. Tak jest w przypadku sklepów Kontigo. To polska sieć drogerii, która oferowała klientom dostęp do wielu marek, których nie można było dostać gdzie indziej. w Kontigo można kupić produkty Moonish Natural oraz Biolove. Sieć już od pewnego czasu zamykała nierentowne sklepy. Teraz jednak podjęto decyzję o likwidacji wszystkich 15 sklepów, które zlokalizowane są w polskich galeriach handlowych. Nie wiadomo jeszcze kiedy to nastąpi, ale proces ten ma być kontynuowany od drugiego kwartału 2024.

- Eurocash potwierdza, że docelowo Kontigo będzie się rozwijać tylko w kanale e-commerce. Trwa proces zamykania ostatnich 15 sklepów stacjonarnych sieci, który rozpoczął się w drugim kwartale br. To krok Grupy w kierunku wzrostu efektywności i decyzja, która wpisuje się w cel osiągnięcia progu rentowności w segmencie Projektów w 2025 roku. Wierzymy, że zarówno inwestorzy, jak i konsumenci ją docenią - wyjaśnili przedstawiciele "Grupy Eurocash", właściciele Kontigo w komunikacie przesłanym redakcji Eska.pl.

Lista sklepów Kontigo, które zostaną zamknięte

Bielsko Biała - Gemini Park

Katowice - Galeria Katowicka

Kraków - Galeria Kazimierz

Poznań - Avenida

Tarnów - Gemini Park

Tychy - Gemini Park

Warszawa - Galeria Młociny

Warszawa - Wola Park

Wrocław - Pasaż Grunwaldzki

Trudny quiz wakacyjnych piosenek. Twoja babcia całowała się przy tych kawałkach Pytanie 1 z 8 Kiedyś nie wyobrażano sobie lata bez tej piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Jak to leciało? Chałupy welcome to Bahama mama luz" Afryka dzika dawno odkryta Afryka zdobyta dawno odkryta Afryka dzika dawno podbita Dalej