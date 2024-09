Znana perfumeria już w Polsce. Magiczny event LYKO

Dodaję do szamponu za każdym razem. Moje włosy są idealnie wygładzone niczym tafla i pełne objętości. Sposób na wygładzanie niesfornych włosów

Podwójne oczyszczanie – wstęp do skutecznej pielęgnacji

We wtorkowe popołudnie, 10 września 2024 roku, zaproszeni goście mieli okazję poznać i przetestować szeroką gamę produktów i marek, dostępnych w sklepie online.

Bogactwo Marek

Historia LYKO sięga 2008 roku. Początkowo mały, rodzinny salon fryzjerski, dość szybko przekształcił się w rozpoznawalny na skandynawskim rynku sklep internetowy. Teraz LYKO podbija kolejne rynki europejskie, w tym Polskę i organizuje swój pierwszy magiczny event w Warszawie.

W ofercie LYKO znajduje się ponad 55 tysięcy produktów od ponad tysiąca marek: od najbardziej poszukiwanych kosmetyków do makijażu, przez dermokosmetyki i pielęgnację premium, perfumy (także niszowe) aż po szeroką ofertę produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Beauty Playground w Warszawie

Koncept wydarzenia dla influencerów i mediów, eksponujący bogaty asortyment perfumerii, nawiązał do poszczególnych kategorii kosmetycznych, dostępnych w LYKO. Specjalnie zaprojektowane strefy podzielone zostały na: makijaż, pielęgnację twarzy i ciała, zapachy oraz pielęgnację i stylizację włosów. Goście mogli nie tylko przetestować kosmetyki, ale także skonsultować się z profesjonalistami w danych kategoriach. Klimat wydarzenia zainspirowany został bajkowym spotem instytucjonalnym marki, która z lekkim przymrużeniem okaza zaprasza swoich Klientów do abstrakcyjnego i kolorowego świata beauty.

Stefy pełne produktów

W strefie hair zaproszeni goście mieli okazję poznać zarówno nowości od marek popularnych jak Olaplex czy Kerastase, profesjonalnych jak Wella czy Bjorn Axen, niszowych jak Ceremonia, ale też luksusowych jak Oribe i R+Co. Event był też okazją do przyjrzenia się z bliska marce ghd, znanej z luksusowych akcesoriów do stylizacji włosów.

Make-up zone to z kolei szeroka gama produktów do makijażu. PIXI jako jeden z partnerów wydarzenia, przygotował strefę, w której uczestnicy mogli nauczyć się m.in. techniki idealnego konturowania od Amandy Bell - znanej makijażystki, od lat współpracującej z PIXI. Wizyta w strefie makijażu była też okazją do przetestowania kultowych palet Danessa Myrics Beauty, viralowych lip combo Rebecca Stella, czy gorących nowości od YSL i KimChi Chic.

W największej przestrzeni skincare i bodycare każdy mógł na własnej skórze doświadczyć konsystencji produktów, ich zapachów i składów. Od pobudzających zmysły kosmetyków do ciała Sol de Janeiro, Ida Warg czy Tree Hut po niszową naturalną duńską markę Woods Copenhagen i australijską markę Aesop. Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się strefa K-Beauty, która w LYKO jest wyjątkowo bogata. Poza kultowymi już markami COSRX i Laneige, goście mogli przetestować produkty Beauty of Joseon, Torriden czy Anua. Na wyróżnienie zasługuje też naturalne i niezwykle skuteczne serum do rzęs i brwi szwedzkiej marki Lenoites, która po ogromnym sukcesie sprzedażowym w krajach nordyckich, debiutuje na polskim rynku.

W perfumerii internetowej LYKO bardzo ważne są marki niszowe, których nie mogło zabraknąć w magicznej strefie fragrance. Goście mogli zapoznać się m.in. z takimi markami jak Parfum de Marly, Nishane czy Aqua di Parma. Ogromne zainteresowanie wywołała ekspertka CRA-YON, która poza opowiadaniem o historii marki pokazywała, jak łączyć zapachy ze sobą budując zupełnie nowe kompozycje.

Co dalej?

„Szeroka oferta jest na pewno tym, co wyróżnia LYKO. Nie zwalniamy więc tempa i wprowadzamy kolejne super marki jak choćby Elixir Cosmeceuticals, która zainteresuje pasjonatów skutecznej pielęgnacji twarzy czy wyczekiwany przez naszych klientów Rituals. Już niedługo będziemy też mieli niespodziankę dla fanów marek luksusowych. A w międzyczasie, aby uprzyjemnić czas oczekiwania na okres świąteczny, zaczynamy komunikację wyjątkowo szerokiej gamy kalendarzy adwentowych. Mogę obiecać, że i w tym obszarze nie będzie nudy! - mówi Magdalena Wasilewska, Country Manager LYKO Polska.

i Autor: materiał prasowy Lyko

