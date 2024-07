Znana sieć sklepów zawija się z galerii handlowych. Zamknie wszystkie drogerie w Polsce! Trwa wielka wyprzedaż

Wakacyjny beauty must have

W świecie sklepów w ostatnim czasie wiele się dzieje. Pandemia mocno zmieniła modele sprzedażowe, a większy nacisk położone na internet. W takiej sytuacji wiele znanych sieci sklepów nie widzi sensu w utrzymywaniu placówek stacjonarnych. Tak jest w przypadku sklepów Kontigo. To polska sieć drogerii, która oferowała klientom dostęp do wielu marek, których nie można było dostać gdzie indziej. w Kontigo można kupić produkty Moonish Natural oraz Biolove. Sieć już od pewnego czasu zamykała nierentowne sklepy. Teraz jednak podjęto decyzję o likwidacji wszystkich 15 sklepów, które zlokalizowane są w polskich galeriach handlowych. Nie wiadomo jeszcze kiedy to nastąpi, ale proces ten ma być kontynuowany od drugiego kwartału 2024.

- Eurocash potwierdza, że docelowo Kontigo będzie się rozwijać tylko w kanale e-commerce. Trwa proces zamykania ostatnich 15 sklepów stacjonarnych sieci, który rozpoczął się w drugim kwartale br. To krok Grupy w kierunku wzrostu efektywności i decyzja, która wpisuje się w cel osiągnięcia progu rentowności w segmencie Projektów w 2025 roku. Wierzymy, że zarówno inwestorzy, jak i konsumenci ją docenią - wyjaśnili przedstawiciele "Grupy Eurocash", właściciele Kontigo w komunikacie przesłanym redakcji Eska.pl.

Lista sklepów Kontigo, które zostaną zamknięte

Bielsko Biała - Gemini Park

Katowice - Galeria Katowicka

Kraków - Galeria Kazimierz

Poznań - Avenida

Tarnów - Gemini Park

Tychy - Gemini Park

Warszawa - Galeria Młociny

Warszawa - Wola Park

Wrocław - Pasaż Grunwaldzki

W tych sklepach trwają właśnie wyprzedaże na zamknięcie.

