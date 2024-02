Znana sieciówka zamyka sklepy. Kolejne na liście do zamknięcia i setki osób na bruk. W Polsce trwają wyprzedaże ostatniej szansy. Klasyczny sweter damski za 40 zł

Walentynkowe must have. Bestsellery znanej marki

H&M zamyka kolejne kilkadziesiąt sklepów. Co ze sklepami w Polsce?

To nie koniec problemów H&M. Szwedzka sieciówka w ubiegłym roku zapowiedziała zamknięcie około 200 sklepów, głównie z Niemczech. Problemy nie ominęły także sklepów w Polsce, a w sierpniu ubiegłego roku zamknięto sklep w Opolu. Po przeszło 15 latach działalności zamknął się H&M zlokalizowany w opolskiej galerii CH Karolinka. Liczba sklepów H&M w całej Europie spada od 2019 roku. Pandemia oraz wojna na Ukrainie jeszcze bardziej nadwyrężyła finanse sieci. Włodarze marki zdecydowali o kolejnych zamknięciach. Tym razem zamkniętych zostanie 28 sklepów,a a pracę straci 588 pracowników. - Reorganizacja jest związana z poprawą doświadczeń zakupowych w naszych sklepach, aktywnym poszukiwaniem nowych możliwości i podejmowaniem świadomych decyzji o zamknięciu placówek, jeśli to konieczne – poinformował H&M. Na razie nie ma planów zamykania w sklepów w Polsce, jednak nie ma co ukrywać, sieć coraz mocniej stawia na sprzedaż online i to właśnie na tym skupia swoje wysiłki.

Wyprzedaże ostatniej szansy w H&M. Sweter damski za 40 zł

w polskim sklepie online H&M trwają właśnie wyprzedaże ostatniej szansy. To już ostatni dzwonek, by skorzystać z sezonowych promocji. Obniżki są zachęcające. Wśród wyprzedaży ostatniej szansy w H&M upolujesz klasyczny sweter damski za 39,99 zł. - Podkreślający figurę top w prążki wykonany z miękkiego dżerseju z mieszanki bawełny i modalu. Okrągły dekolt i długie rękawy - czytamy w oposie produktu na stronie H&M. To uniwersalny sweter, która sprawdzi się do wielu stylizacji. To element szafy kapsułowej.

