Znany markowy sklep z kosmetykami zawija się z galerii handlowych. Setki osób straci pracę. Polki kochają ich produkty i cieszą się one gigantyczną popularnością w naszym kraju

Znany sklep z kosmetykami się zamyka. Zwolnią setki pracowników

Popularna firma z niemal 50-letnią tradycją zamyka swoje sklepy w Wielkiej Brytanii. Chodzi o markę "The Body Shop". Niedawno włodarze firmy przekazali, że zdecydowana większość sklepów na wyspach zostanie zlikwidowana. Wiele lokalnych mediów podaje informacje, że "The Body Shop" może niedługo całkowicie zbankrutować. Na razie wiadomo, że "The Body Shop" zdecydowało o zamknięciu sklepów w Wielkiej Brytanii oraz o zwolnieniu setek zatrudnionych tam pracowników. Działania te mają na celu uratowanie firmy. - Dzisiaj dyrektorzy 'The Body Shop International Limited' wyznaczyli Tony'ego Wrighta, Geoffa Rowleya i Alastaira Masseya z firmy doradczej FRP jako współadministratorów firmy, która prowadzi działalność The Body Shop w Wielkiej Brytanii - można wyczytać z oficjalnego komunikatu marki.

"The Body Shop" zamyka sklepy. Co z placówkami w Polsce?

Marka "The Body Shop" posiada sklep również w Polsce. Kosmetyki tej firmy cieszą się w naszym kraju sporą popularnością. Marka posiada sklepy zlokalizowane między innymi w Warszawie oraz Łodzi. Na ten moment brak informacji o zamykaniu placówek poza Wielką Brytanią. Jednak jeżeli marka nie będzie w stanie podnieść się z problemów, to nie można wykluczyć kolejnych zamknięć.

