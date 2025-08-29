Znany sklep z ciuchami otwiera kolejne placówki w Polsce. Wiemy, gdzie i kiedy

Klienci będą mogli zakupić produkty zarówno z kolekcji dla kobiet i mężczyzn, jak i dzieci.

Z okazji otwarcia marka przygotowała specjalną ofertę – 20% zniżki na całą kolekcję, obowiązującą przez pierwsze kilka dni.

Każde nowe otwarcie sklepu GAP to element długofalowej strategii i sukcesywnej rozbudowy sieci. Wkrótce planujemy kolejne lokalizacje, a Gdańsk jako kluczowy punkt północnej Polski, odgrywa istotną rolę w naszym dalszym rozwoju – podkreśla Roman Puchala, Head of Business Development Poland GAP.

O marce GAP

Gap to globalna ikona amerykańskiego stylu casual. Marka założona w 1969 roku w San Francisco oferuje modę dostępną dla wszystkich, jednocześnie podkreślając indywidualność swoich klientów. Gap oferuje szeroką gamę odzieży i akcesoriów dla dorosłych, a także kolekcje GapKids, babyGap, Gap Maternity, GapBody, GapFit, oraz linie Gap Outlet i Gap Factory Stores. Marka Gap jest flagową marką spółki Gap Inc. (NYSE: GPS). Produkty Gap są dostępne zarówno online, jak i w firmowych salonach sprzedaży oraz franczyzowych punktach detalicznych na całym świecie. Więcej informacji znajdziesz na stronie gap.pl.