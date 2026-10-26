5 tanich kierunków na Halloween. Loty z Polski za grosze

Ryanair zaprezentował listę pięciu "upiornych" destynacji, idealnych na jesienny city break, które zaintrygują każdego miłośnika tajemnic i mrocznych historii.

Od nawiedzonych krypt Edynburga po gotyckie legendy Dublina – odkryj miasta pełne sekretów, gdzie po zmroku czekają na Ciebie niezapomniane atrakcje.

Sprawdź, jak w niskiej cenie możesz polecieć do Budapesztu, Bratysławy czy Londynu i przeżyć niezapomniane Halloween, poznając ich mroczną stronę.

Ryanair, największa linia lotnicza w Europie, zaprezentowała dzisiaj (czwartek, 22 października) pięć najbardziej „upiornych” destynacji, które mogą zainspirować podróżnych z Polski planujących wyjazd na Halloween 2026.

Od nawiedzonych podziemi Edynburga po tajemnicze uliczki Dublina - wszystkie proponowane miejsca łączy bogata historia, nuta tajemnicy i mnóstwo atrakcji do odkrycia po zmroku:

Edynburg – nawiedzone krypty i upiorne uliczki

Stolica Szkocji to idealna sceneria na halloweenowy city break. Imponujący zamek, kręte średniowieczne uliczki i mrożące krew w żyłach historie sprzed wieków tworzą wyjątkowy klimat miasta. Na miejscu warto wybrać się na spacer

z przewodnikiem śladami duchów tuż pod Starym Miastem, zejść do podziemnych krypt lub poznać tajemnicze historie związane z cmentarzem Greyfriars Kirkyard. Natomiast po zwiedzaniu można ogrzać się w jednym z przytulnych pubów. Do Edynburga można polecieć samolotem z Wrocławia, Krakowa, Poznania, Gdańska i Modlina już od 145 zł.

Budapeszt – podziemne labirynty i klimatyczne wieczory

Odkrywanie Budapesztu warto rozpocząć od krętych uliczek Dzielnicy Zamkowej, a następnie zejść do labiryntu ukrytego pod Wzgórzem Zamkowym. Po zmroku można podziwiać oświetlony budynek Parlamentu z brzegu Dunaju, a wieczór zakończyć w jednym z charakterystycznych ruin barów. Do Budapesztu można polecieć z Gdańska, Krakowa i Modlina już od 119 zł.

Bratysława – zamkowe tajemnice i intrygujące opowieści

Położona nad Dunajem kameralna starówka w Bratysławie jest pełna brukowanych uliczek, ukrytych dziedzińców i znana

z wielowiekowej historii. Podczas spaceru z przewodnikiem można poznać lokalne opowieści o duchach, przejść się pod Bramą Michalską, a następnie wejść na Zamek Bratysławski, skąd rozciąga się panorama miasta i okolic. Dzień warto zakończyć w jednej z lokalnych restauracji i spróbować klasyków słowackiej kuchni, takich jak bryndzové halušky czy strapačky. Do Bratysławy można polecieć z Modlina, a ceny biletów zaczynają się już od 119 zł.

Dublin – gotyckie legendy i historie o duchach

Halloween narodziło się w Irlandii, a Dublin z dumą pielęgnuje to niezwykłe dziedzictwo pełne folkloru i tajemnic. Chodząc po mieście warto podążyć śladami Brama Stokera, autora „Draculi”, odkryć klimatyczne uliczki wokół Zamku Dublińskiego i poznać najciekawsze opowieści o nawiedzonych katedrach czy ukrytych kryptach. W czasie wyjazdu, można także odwiedzić słynne tradycyjne puby. Do Dublina Ryanair oferuje regularne połączenia z Katowic, Krakowa, Poznania, Modlina i Wrocławia, a ceny biletów zaczynają się już od 119 zł.

Londyn – mroczna historia i straszne tajemnice

Od zamglonych zaułków po legendy sprzed wieków – Londyn oferuje mnóstwo intrygujących atrakcji na Halloween.

W czasie podążania ulicami miasta, po których niegdyś grasował niesławny Kuba Rozpruwacz podróżni mogą poznać historie skrywane w Tower of London i zwiedzić klimatyczne dzielnice pełne śladów przeszłości, a wieczór zakończyć

w przytulnej i zabytkowej tawernie. Do Londynu można polecieć liniami Ryanair z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Modlina i Wrocławia, a ceny biletów zaczynają się już od 95 zł.

Halloween to znakomita okazja na jesienny city-break szczególnie, że dzięki niskim cenom biletów od Ryanair taka podróż nie musi oznaczać dużych wydatków. Dla wszystkich, którzy szukają pomysłu na podróż na Halloween, wybraliśmy pięć wyjątkowych kierunków: od nawiedzonych krypt w Edynburgu po tajemnicze zakątki Budapesztu, Dublina czy Bratysławy. Każde z tych miast ma swoją historię, legendy i niepowtarzalny klimat, który szczególnie warto odkrywać po zmroku. Zachęcamy więc do rezerwacji hallowenowej wycieczki już teraz za pośrednictwem aplikacji Ryanair lub strony ryanair.com.

- mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE&Baltics w Ryanair.

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