Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu kusi świąteczną atmosferą, lecz wysokie ceny przysmaków budzą kontrowersje.

Influencerka kulinarna ocenia jarmarkowe jedzenie, wskazując na wysokie ceny i często niską jakość produktów.

Odkryj, co kryje się za "paragonami grozy" na jarmarkach i czy warto wydać fortunę na świąteczne przysmaki!

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu 2025 – ceny

Kwestia cen na jarmarkach bożonarodzeniowych nie tylko we Wrocławiu, ale także w innych polskich miastach każdego roku budzi sporo emocji. Na popularnym profilu facebookowym „Wrocławskie podróże kulinarne” autor wielokrotnie testował jarmarkowe przysmaki, w tym roku jednak zostawił swoim fanom jedynie informacje o tym, co ile kosztuje. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących jarmarku.

- Kiedyś kochałem te jarmarki, pamiętam ludzi z Podlasia z pysznymi wędlinami i z Duchem Puszczy. Pamiętam panią z Warmii z niesamowitymi serami. Niestety pamiętam też, to co jest ostatnio. Najtańsza kiełbasa z dyskontu podgrzana i sprzedawana za krocie. Nie pojawię się tam. Będę omijał Rynek przez najbliższy miesiąc. Nadrobię zaległości i odwiedzę lokale polecane przez moje ulubione WPK a oddalone nieco od centrum. - Nikt nikogo nie namawia, nie stać to nie kupuj i tyle w temacie. - Takich czasów się doczekaliśmy, że wyjście rodzinne na taki jarmark jest po prostu dla ludzi zamożnych, bo jest to wydatek kilkanaście stówek uszczuplony portfel… - My tradycyjnie z dzieciakami na kurtoszkołacza i churrosy - zawsze tylko na jarmarku więc jest to rodzaj atrakcji.

Na wizytę i konsumpcję jarmarkowych przysmaków skusiła się za to Natalia Maszkowska, infulencerka kulinarna znana na Instagramie jako @nathallae.

- Jarmark we Wrocławiu 2025! Ile wszystko kosztuje i czy warto tutaj cokolwiek zjeść? Sprawdźmy to- napisała na Instagramie i opublikowała filmik, w którym ocenia jedzenie.

Według Natalii całkiem dobrze wypadł grzaniec, choć zaznaczyła, że mógłby mieć więcej korzennych przypraw. Za 200 ml grzanego wina we Wrocławiu trzeba zapłacić 20 zł, drugie tyle jeśli chcemy zatrzymać kubek w kształcie buta. Gorzej w teście wypadły pierogi.

- Za pierogi ruskie musimy zapłacić 35 zł i niestety, ale całe są skąpane w oleju. (…) To ciasto było tak przesuszone, że ledwo dało się je pogryźć. Czyli jest drogo, ale za to niesmacznie – oceniła @nathallae.

Jeszcze gorzej wypadła pajda chleba ze smalcem ogórkiem i kiełbasą za 35 zł: - o ile pierogi były słabe, to ta pajda była fatalna – skomentowała influencerka.

Znacznie lepiej wypadły pierogi z mięsem za 32 zł oraz barszcz z uszkami za 28 zł, a także oscypek z żurawiną za 6 zł, które według @nathallae były pyszne. Mniej smacznie, ale nie fatalnie wypadły gorąca czekolada za 22 zł, która bardziej przypominała polewę oraz gofr z bitą śmietaną i wiśniami, który był mało chrupiący, a bita śmietana zapychająca.

– Za wszystko zapłaciłam 212 zł, co uważam, jest absurdalną ceną w stosunku do jakości – podsumowała.

„Paragony grozy" na jarmarkach bożonarodzeniowych

Ceny na jarmarkach bożonarodzeniowych są coraz wyższe nie tylko we Wrocławiu, ale w wielu innych Polskich miastach. Przyczyn można upatrywać w rosnących kosztach organizacji takich imprez. Ich popularność sprawia, że zyskują status imprez masowych, a to znacznie obciąża budżet. Uczestnikom trzeba zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo, często składają się na to wystawcy, którzy płacą za wynajęte stoiska. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, w tym roku za wynajęcie budki z rękodziełem na wrocławskim jarmarku trzeba zapłacić ponad 30 tys. Ci, którzy sprzedają jedzenie płacą jeszcze więcej. Trzeba także doliczyć koszt wytworzenia produktów, pracowników i noclegów. To prawdopodobnie stąd biorą się „paragony grozy”. Wielu klientów doskonale rozumie, dlaczego musi zapłacić za produkty więcej, jednak jeśli z ceną nie idzie jakość, zrozumieć i zaakceptować jest trudniej.