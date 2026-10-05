City-maxxing to dopiero początek. Polacy coraz częściej układają swoje podróże po swojemu, lot po locie

Tradycyjne bilety w obie strony odchodzą do lamusa! Polacy coraz chętniej wybierają elastyczne loty w jedną stronę, rewolucjonizując sposób podróżowania.

"City-maxxing" i podróże solo zyskują na znaczeniu; Hiszpania oraz Włochy to hity jednokierunkowych eskapad.

Odkryj, jak ta zmiana otwiera przed Tobą nowe możliwości, pozwalając na spontaniczne przygody bez powrotnych zobowiązań.

Jedna podróż, wiele możliwości

Jak pokazują dane Kiwi.com, w tym samym czasie udział tradycyjnych rezerwacji w obie strony spadł z 53,3% do 50,7%. Coraz częściej podróż zaczyna się więc nie od biletu tam i z powrotem, ale od pojedynczego lotu. Loty w jedną stronę pozwalają układać podróż krok po kroku i dają większą swobodę w wyborze kierunku, długości pobytu czy sposobu dotarcia do kolejnego miejsca.

City-maxxing, czyli trend polegający na odwiedzaniu kilku miejsc podczas jednej podróży, to jedno z najnowszych podróżniczych haseł. Nasze dane pokazują jednak szerszą zmianę w sposobie podróżowania. Coraz więcej osób szuka większej elastyczności i układa swoje wyjazdy tak, jak jest im najwygodniej, zamiast trzymać się tradycyjnego modelu biletu w obie strony. Lot w jedną stronę daje im swobodę wyboru kierunku, długości pobytu i sposobu połączenia poszczególnych etapów podróży. Zmienia się także wielkość grup podróżujących. Średnia liczba pasażerów przypadających na jedną rezerwację spadła z 1,90 do 1,79, co może wskazywać na rosnącą popularność podróży solo i we dwoje

- mówi Daniela Chovancova, rzeczniczka Kiwi.com.

Swoboda wyboru

Rosnące zainteresowanie bardziej elastycznym podróżowaniem widać również w sposobie rezerwowania lotów. Około 1 na 7 rezerwacji dokonanych przez polskich podróżnych na Kiwi.com obejmuje self-transfer, czyli połączenie kilku osobnych lotów w jedną podróż. Udział takich rezerwacji pozostaje na podobnym poziomie rok do roku, co pokazuje, że zainteresowanie bardziej elastycznymi, wieloetapowymi podróżami utrzymuje się.

Z Polski w świat w jedną stronę

Dokąd najchętniej wybierają się Polacy, gdy nie rezerwują od razu lotu powrotnego? Wśród zagranicznych kierunków szczególnie popularne są Hiszpania i Włochy. Według danych Kiwi.com liczba pasażerów podróżujących w jedną stronę do Hiszpanii wzrosła o 91,2% rok do roku, a do Włoch – o 83,5%. Kolejne miejsca zajmują Tajlandia (+78,6%) i Grecja (+76,7%).

Kierunki wybierane przez polskich podróżnych obejmują zarówno słoneczne europejskie destynacje, jak i dalekie podróże. Pokazuje to, jak wiele możliwości daje bilet w jedną stronę. Dla jednych może być wygodnym sposobem na zaplanowanie europejskiego wyjazdu bez konieczności powrotu na to samo lotnisko. Dla innych pierwszym etapem dłuższej podróży, podczas której kolejne loty są rezerwowane już osobno.

Taka elastyczność jest podstawą podejścia Kiwi.com do podróżowania. Łącząc różne loty i przewoźników w ramach jednej rezerwacji, pomagamy podróżnym znaleźć połączenia, które mogą nie być dostępne w ramach tradycyjnego biletu w obie strony. Oferujemy też narzędzia takie jak Skonfiguruj podróż (Build Your Trip) czy Inteligentna podróż multi-city (Smart Multi-City), które ułatwiają samodzielne zaplanowanie wyjazdu. Wraz z rosnącą popularnością lotów w jedną stronę wśród Polaków narzędzia te pozwalają jeszcze łatwiej dopasować podróż do własnych planów, zdecydować, dokąd się wybrać, kiedy wrócić i jak połączyć poszczególne etapy podróży

– dodaje Daniela Chovancova, rzeczniczka Kiwi.com.

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