Cytadela warszawska. Muzeum Historii Polski – otwarcie, ceny biletów, bilety ulgowe, atrakcje

Muzeum Historii Polski znajduje się w Warszawie, w miejscu symbolicznym – Cytadeli warszawskiej. To tutaj Rosjanie powiesili m.in. Romualda Traugutta. Ogromny muzealny gmach powstawał przez kilka lat, a decyzja o powołaniu muzeum do życia zapadła w 2006 roku. Otwarcie budynku dla zwiedzających w ostatni weekend września 2023.

Cytadela warszawska. Muzeum Historii Polski – otwarcie, ceny biletów, bilety ulgowe

W weekend otwarcia Muzeum Historii Polski, czyli 29.09 – 01.10. 2023 r. - wstęp do muzeum jest bezpłatny. Po tym terminie cena biletu będzie wynosiła zaledwie 1 zł, ale to nie jest stawka raz na zawsze. Taka promocja obowiązuje do 11 listopada 2023. Po tym czasie ceny z pewnością będą inne, ale na razie nie ma na ten temat informacji. Wiadomo jednak, że w niedzielę i święta państwowe muzeum będzie można zwiedzać za darmo. Bilety są dostępne online oraz w kasach muzealnych. Co ważne, na niektóre wystawy czasowe i wydarzenia związane z weekendem otwarcia trzeba się wcześniej zapisać na stronie internetowej muzeum – muzhp.pl.

Muzeum Historii Polski. Cytadela warszawska – atrakcje. Co można zobaczyć?

Atrakcją może być już sam gmach Muzeum Historii Polski mieszczącego się na terenie Cytadeli Warszawskiej. Składa się z sześciu poziomów – dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych. Jego powierzchnia wynosi 44 tys. mkw. Na dachu budynku znajduje się taras widokowy, dostępny dla zwiedzających. Na razie nie ma wystawy stałej, ale można obejrzeć wystawę czasową. „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski” – na której znajduje się pięćset obiektów z ponad 60 tys. zabytków wchodzących w skład muzealnych zbiorów. Znajdziemy wśród nich m.in. polską Enigmę, jedyną z tych, które były skonstruowane we Francji w czasie wojny przez polskich inżynierów, przeznaczona do łamania niemieckich szyfrów. Jest także denar Bolesława Chrobrego, mundur gen. Maczka oraz mundur service dress Samodzielnej Brygady Spadochronowej, należący do legendarnego żołnierza AK Ryszarda Białousa, a także płaskorzeźba wykonana przez niego już w trakcie powojennego pobytu na emigracji w Argentynie. Jest także siedem obrazów historycznych, namalowanych przez artystów należących do Bractwa Świętego Łukasza i cztery tkaniny przedstawiające króla Jana III Sobieskiego, wykonane według projektu Mieczysława Szymańskiego, przygotowane na wystawę światową w Nowym Jorku w 1939 r. Ponadto na wystawie jest także sporo eksponatów z czasów staropolskich: m.in. kolekcja pasów kontuszowych, XVI-wieczna tapiseria (tj. tkaninę dekoracyjną) ze sceną z historii biblijnego króla Dawida oraz unikatowy kobierzec polski z początku XVIII w. Muzealnicy pokazują także obiekty pozyskane dzięki pracom archeologicznym, m.in. kule armatnie i koła od lawet podniesione z dna Wisły w Warszawie, przedmioty z gdańskiej Wyspy Spichrzów, z krypt archikatedry w Lublinie czy z miejsca masowego mordu polskich oficerów w Charkowie. Obok nich znajdują się także dary: m.in. właz do „łodzi podwodnej”, czyli tajnej żoliborskiej radiostacji Armii Krajowej z ul. Fortecznej 4, testament i taśma z nagraniem ostatniego przesłania Ryszarda Siwca oraz czasopisma drugiego obiegu z epoki PRL. Wystawa stała pojawi się dopiero w 2026 roku. - „Przyszła ekspozycja będzie liczyć 7 300 m2 i znajdzie się na niej ok. 3600 muzealiów. Historia opowiadana będzie za pomocą zróżnicowanych środków: eksponatów, multimediów, scenografii oraz instalacji artystycznych” – czytamy na stronie muzeum.

Muzeum Historii Polski w Warszawie – parking i godziny otwarcia

Na terenie Muzeum Historii Polski w Warszawie dostępny jest płatny parking podziemny dla samochodów osobowych. Można do niego dojechać od strony Wybrzeża Gdańskiego. Muzeum będzie otwarte od środy do niedzieli. Środa, czwartek w godzinach 10.00 – 18.00, w piątek – 10.00 – 19.00, sobotę – 10.00 – 20.00, niedzielę – 10.00 – 19.00. Podczas Festiwalu Otwarcia Muzeum będzie czynne: w piątek w godz. 13.00-19.00, w sobotę w godz. 10.00-19.00, w niedzielę w godz. 10.00-18.00. Od 4 października Muzeum Historii Polski będzie dostępne dla zwiedzających w środy i czwartki w godz. 10.00-18.00, w piątki i niedziele w godz. 10.00-19.00 oraz w soboty w godz. 10.00-20.00. Ostatnie wejście na wystawę czasową możliwe będzie na godzinę przed zamknięciem.

