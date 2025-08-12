Dokąd na sierpniówkę? Skyscanner prezentuje hity podróżnicze Polaków!

Elastyczność kluczem do udanego urlopu

Długi weekend sierpniowy, przypadający na dni 15-17 sierpnia, to okazja na przedłużony wyjazd. Polscy podróżnicy chętnie decydują się na wzięcie dodatkowego dnia wolnego – 14 lub 18 sierpnia – aby maksymalnie wykorzystać ten czas. Wciąż zdążą wziąć dodatkowy dzień wolny i zaplanować przygodę last minute. Jak pokazują wyniki badania Skyscanner, aż 26% respondentów deklaruje większą elastyczność w wyborze dat wyjazdów niż w poprzednich latach, a 15% przyznaje, że często stawia na spontaniczne rezerwacje last minute.

Tegoroczne lato w Polsce nie zachwyciło pogodą, co sprawia, że Polacy coraz chętniej szukają okazji do wyjazdu za granicę. Dane Skyscanner pokazują, że na czele zestawienia najchętniej wyszukiwanych destynacji w sierpniu na naszej stronie jest opcja „podróże w dowolnym kierunku.” To wyraźny sygnał, że polscy podróżnicy są otwarci na nowe destynacje i spontaniczne decyzje – chcą uciec od codzienności, złapać trochę słońca, odkrywać lokalne smaki i kultury, a przede wszystkim znaleźć chwilę relaksu – komentuje Laura Lindsay, Global Travel Expert w Skyscanner.

Najpopularniejsze destynacje na sierpniówkę: Tegoroczny długi weekend upłynie pod znakiem włoskiego dolce vita, słonecznych city breaków i relaksu na plażach. Skyscanner przygotował zestawienie najpopularniejszych kierunków wyszukiwanych na sierpień wraz z najatrakcyjniejszą ceną połączeń lotniczych przypadających na tegoroczną sierpniówkę:*

Mediolan, Włochy, cena biletów: od 566 zł,

Rzym, Włochy, cena biletów: od 794 zł,

Londyn, Anglia, cena biletów: od 845 zł,

Paryż, Francja, cena biletów: od 1062 zł,

Valletta, Malta, cena biletów: od 1011 zł,

Zadar, Chorwacja, cena biletów: od 970 zł,

Bari, Włochy, cena biletów: od 1075 zł,

Wenecja, Włochy, cena biletów: od 806 zł,

Palma, Majorka, cena biletów: od 1173 zł.**

Ceny biletów podane są na dzień 30 lipca 2025 r. z miejscem wylotu w Warszawie i mogą ulec zmianie. Aktualne ceny można sprawdzić w aplikacji Skyscanner w momencie dokonywania rezerwacji.**

Skyscanner wspiera podróżnych, niezależnie od tego, czy planują wyjazd z wyprzedzeniem, czy spontaniczne last minute. Coraz większa elastyczność Polaków w podróżowaniu otwiera drzwi do nowych kierunków i niezapomnianych przygód. Odwiedź stronę www.skyscanner.pl i złap najlepsze połączenia na nadchodzącą sierpniówkę.