Dokąd na sierpniówkę? Skyscanner prezentuje hity podróżnicze Polaków!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-08-12 13:17

Długi weekend sierpniowy zbliża się wielkimi krokami, a Polacy ruszyli na poszukiwania najlepszych ofert wyjazdowych. Jak wynika z raportu Smarter Summer przygotowanego przez Skyscanner, coraz więcej podróżnych wykazuje elastyczność w wyborze dat i chętnie decyduje się na spontaniczne wyjazdy last minute. Wyszukiwarka lotów ujawnia, które kierunki królują w tegorocznych planach na sierpniówkę.

Skyscanner

i

Autor: materiały prasowe Skyscanner

Elastyczność kluczem do udanego urlopu

Długi weekend sierpniowy, przypadający na dni 15-17 sierpnia, to okazja na przedłużony wyjazd. Polscy podróżnicy chętnie decydują się na wzięcie dodatkowego dnia wolnego – 14 lub 18 sierpnia – aby maksymalnie wykorzystać ten czas. Wciąż zdążą wziąć dodatkowy dzień wolny i zaplanować przygodę last minute. Jak pokazują wyniki badania Skyscanner, aż 26% respondentów deklaruje większą elastyczność w wyborze dat wyjazdów niż w poprzednich latach, a 15% przyznaje, że często stawia na spontaniczne rezerwacje last minute.

Tegoroczne lato w Polsce nie zachwyciło pogodą, co sprawia, że Polacy coraz chętniej szukają okazji do wyjazdu za granicę. Dane Skyscanner pokazują, że na czele zestawienia najchętniej wyszukiwanych destynacji w sierpniu na naszej stronie jest opcja „podróże w dowolnym kierunku.” To wyraźny sygnał, że polscy podróżnicy są otwarci na nowe destynacje i spontaniczne decyzje – chcą uciec od codzienności, złapać trochę słońca, odkrywać lokalne smaki i kultury, a przede wszystkim znaleźć chwilę relaksu – komentuje Laura Lindsay, Global Travel Expert w Skyscanner.

Najpopularniejsze destynacje na sierpniówkę: Tegoroczny długi weekend upłynie pod znakiem włoskiego dolce vita, słonecznych city breaków i relaksu na plażach. Skyscanner przygotował zestawienie najpopularniejszych kierunków wyszukiwanych na sierpień wraz z najatrakcyjniejszą ceną połączeń lotniczych przypadających na tegoroczną sierpniówkę:*

  • Mediolan, Włochy, cena biletów: od 566 zł,
  • Rzym, Włochy, cena biletów: od 794 zł,
  • Londyn, Anglia, cena biletów: od 845 zł,
  • Paryż, Francja, cena biletów: od 1062 zł,
  • Valletta, Malta, cena biletów: od 1011 zł,
  • Zadar, Chorwacja, cena biletów: od 970 zł,
  • Bari, Włochy, cena biletów: od 1075 zł,
  • Wenecja, Włochy, cena biletów: od 806 zł,
  • Palma, Majorka, cena biletów: od 1173 zł.**

Ceny biletów podane są na dzień 30 lipca 2025 r. z miejscem wylotu w Warszawie i mogą ulec zmianie. Aktualne ceny można sprawdzić w aplikacji Skyscanner w momencie dokonywania rezerwacji.**

Skyscanner wspiera podróżnych, niezależnie od tego, czy planują wyjazd z wyprzedzeniem, czy spontaniczne last minute. Coraz większa elastyczność Polaków w podróżowaniu otwiera drzwi do nowych kierunków i niezapomnianych przygód. Odwiedź stronę www.skyscanner.pl i złap najlepsze połączenia na nadchodzącą sierpniówkę.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki