Egipt. Wakacje przed sezonem. Super promocje w czerwcu na last minute w biurach podróży. Tui, Itaka i Rainbow sprawdzamy najtańsze all inclusive

Wakacje w Egipcie w atrakcyjnej cenie? Oferty last minute i all inclusive, czyli na ostatnią chwilę, w doskonałym standardzie z pełnym wyżywieniem, ale tanio. Tego szukamy, jeśli chcemy spędzić urlop w ciepłym klimacie z gwarancją pogody i mocą atrakcji, a przy okazji zaoszczędzić. Jeśli chcemy upolować promocję – super last minute, all inclusive – w popularnych wśród Polaków krajach takich, jak Egipt warto się pospieszyć.

Egipt. Wakacje w czerwcu 2025. Promocje w TUI

Wakacje w czerwcu w Egipcie z biurem podróży TUI, to koszt od 1612 złotych za osobę. Cena obejmuje 7 noclegów, w czterogwiazdkowym hotelu, w Hurghadzie w opcji all inclusive. Wycieczka w terminie 12-20 czerwca. Jeśli wolimy Marsa Alam, najtańsza oferta w czterogwiazdkowym hotelu w formule all inclusive to 1909 zł za osobę. Wycieczka w termonie 24.06 - 01.07. 2025.

Egipt. Wakacje w czerwcu 2025. Promocje w Rainbow

Biuro podróży Rainbow ma w swojej ofercie wczasów w Egipcie w czerwcowym terminie. Egipt last minute z tym biurem można rezerwować najtaniej w Sharm El Sheikh. Jeśli szybko zdecydujemy się na wyjazd, za siedem nocy w trzygwiazdkowym hotelu w formule all inclusive zapłacimy od 1110 zł za osobę. Wylot 10 czerwca. Jeśli wolimy czterogwiazdkowy hotel w Marsa Alam i możemy polecieć na urlop 7 czerwca — cena wycieczki zaczyna się od 1388 zł. ~Urlop w Hurghadzie w trzygwiazdkowym hotelu obejmujący siedem noclegów w formule all inclusive zaczyna się od kwoty 1591 zł od osoby. Wylot 12 czerwca.

Egipt. Wakacje w czerwcu 2025. Promocje w biurze podróży Itaka

Wakacje w czerwcu w Egipcie z biurem podróży Itaka, to koszt od 1299 złotych za osobę. Cena obejmuje 5-dniowy wypoczynek, w pięciogwiazdkowym hotelu, w Hurghadzie w opcji all inclusive. Wycieczka w terminie 08-12 czerwca. Jeśli wolimy Sharm El Sheikh, najtańsza oferta w czterogwiazdkowym hotelu w formule all inclusive to 1399 zł za osobę. Wycieczka w termonie 10-17 czerwca.

