Piękne kwiaty doniczkowe mogą stać się schronieniem dla pluskiew, które potrafią uprzykrzyć życie domownikom.

Niektóre gatunki roślin, takie jak paprotki czy monstery, są szczególnie narażone na inwazję tych nieproszonych gości.

Dowiedz się, jak rozpoznać obecność pluskiew w roślinach i co zrobić, aby uchronić swój dom przed ich rozprzestrzenianiem.

Kupując kwiaty doniczkowe, myślimy o pięknie i świeżości, a nie o nieproszonych lokatorach. Tymczasem pluskwy mogą znaleźć schronienie w ziemi i liściach naszych roślin. Jak je rozpoznać, na co zwrócić uwagę i jak kupować kwiaty, by uniknąć problemu?

W jakich roślinach chowają się pluskwy?

Pluskwy nie żywią się roślinami, ale wilgotne podłoże, gęste liście i zacienione zakamarki doniczek to dla nich idealne kryjówki. Najczęściej wybierają rośliny o bujnym ulistnieniu, takie jak paprotki, fikusy, monstery czy bluszcze, ale nie pogardzą też storczykami.

Jak rozpoznać obecność pluskiew w kwiatach doniczkowych?

Pierwszym sygnałem mogą być swędzące ukąszenia na skórze, ale warto też obserwować rośliny. Szukaj ciemnych plamek na liściach lub ziemi (odchody), przeźroczystych wylinek, a nawet białych jaj w podłożu. Charakterystyczny, słodkawy zapach w pomieszczeniu to kolejny alarmujący znak.

Kwiaty doniczkowe - na co zwrócić uwagę przy zakupach?

Wybieraj rośliny w dobrym stanie, bez plam, nalotów czy śladów owadów w ziemi.Sprawdź spód doniczki i podstawki, to ulubione kryjówki insektów. Ponadto unikaj roślin z bardzo wilgotnym podłożem i stojących w dużych skupiskach w sklepie, a po zakupie izoluj nową roślinę na kilka dni i dokładnie obejrzyj korzenie oraz ziemię.

Prewencja i zwalczanie pluskiew w kwiatach

Regularnie kontroluj rośliny, utrzymuj umiarkowaną wilgotność, a w razie podejrzeń zastosuj naturalne środki, np. ziemię okrzemkową lub parę wodną. Przy większej inwazji konieczna jest profesjonalna dezynsekcja.