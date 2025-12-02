- Piękne kwiaty doniczkowe mogą stać się schronieniem dla pluskiew, które potrafią uprzykrzyć życie domownikom.
- Niektóre gatunki roślin, takie jak paprotki czy monstery, są szczególnie narażone na inwazję tych nieproszonych gości.
- Dowiedz się, jak rozpoznać obecność pluskiew w roślinach i co zrobić, aby uchronić swój dom przed ich rozprzestrzenianiem.
Kupując kwiaty doniczkowe, myślimy o pięknie i świeżości, a nie o nieproszonych lokatorach. Tymczasem pluskwy mogą znaleźć schronienie w ziemi i liściach naszych roślin. Jak je rozpoznać, na co zwrócić uwagę i jak kupować kwiaty, by uniknąć problemu?
W jakich roślinach chowają się pluskwy?
Pluskwy nie żywią się roślinami, ale wilgotne podłoże, gęste liście i zacienione zakamarki doniczek to dla nich idealne kryjówki. Najczęściej wybierają rośliny o bujnym ulistnieniu, takie jak paprotki, fikusy, monstery czy bluszcze, ale nie pogardzą też storczykami.
Jak rozpoznać obecność pluskiew w kwiatach doniczkowych?
Pierwszym sygnałem mogą być swędzące ukąszenia na skórze, ale warto też obserwować rośliny. Szukaj ciemnych plamek na liściach lub ziemi (odchody), przeźroczystych wylinek, a nawet białych jaj w podłożu. Charakterystyczny, słodkawy zapach w pomieszczeniu to kolejny alarmujący znak.
Kwiaty doniczkowe - na co zwrócić uwagę przy zakupach?
Wybieraj rośliny w dobrym stanie, bez plam, nalotów czy śladów owadów w ziemi.Sprawdź spód doniczki i podstawki, to ulubione kryjówki insektów. Ponadto unikaj roślin z bardzo wilgotnym podłożem i stojących w dużych skupiskach w sklepie, a po zakupie izoluj nową roślinę na kilka dni i dokładnie obejrzyj korzenie oraz ziemię.
Prewencja i zwalczanie pluskiew w kwiatach
Regularnie kontroluj rośliny, utrzymuj umiarkowaną wilgotność, a w razie podejrzeń zastosuj naturalne środki, np. ziemię okrzemkową lub parę wodną. Przy większej inwazji konieczna jest profesjonalna dezynsekcja.