Lato w mieście. Summer Fest w Warszawie właśnie się rozpoczął

Tegoroczna edycja Summer Fest została stworzona z myślą o różnorodnych pasjach i potrzebach. Miłośnicy wodnych szaleństw będą mieli okazję spróbować skimboardu – dynamicznej aktywności, która przeniesie Cię na deskę surfingową, pozwalając poczuć morską bryzę w środku miasta! Bezpłatne treningi odbywać się będą w każdy piątek od 3 lipca do 28 sierpnia, w godzinach 14:00–16:00, w specjalnie zaaranżowanej strefie przy głównym wejściu.

Dla fanów sportowej rywalizacji przygotowano treningi koszykówki i zajęcia siatkarskie, które rozgrzeją atmosferę w wybrane dni sierpnia. To doskonała okazja, by podszkolić swoje umiejętności lub po prostu aktywnie spędzić czas w gronie entuzjastów sportu. Szczegółowy harmonogram znajdziesz na stronie wydarzenia.

Nie lada gratką będzie także nowoczesna ścianka wspinaczkowa, która łączy wyzwanie fizyczne z interaktywną technologią. Ta ośmiometrowa konstrukcja, wyposażona w setki ruchomych chwytów, gwarantuje, że każda wspinaczka to nowa przygoda i świetna zabawa dla każdego, niezależnie od doświadczenia. Atrakcja ta będzie dostępna przez całe wakacje!

Lato to również muzyka i relaks. W wybrane dni – 15 lipca oraz 12 sierpnia – przestrzeń Summer Fest wypełni energetyczna muzyka serwowana przez DJ-a, tworząc idealne tło dla letnich spotkań. Między aktywnościami warto zajrzeć do zadaszonej strefy relaksu, gdzie czekają stoły do piłkarzyków, gry wielkoformatowe oraz deski do ćwiczenia równowagi. To prawdziwa oaza spokoju i wspólnej zabawy dla całych rodzin, gdzie każdy znajdzie chwilę wytchnienia.

Wszystkie te atrakcje zostały zaprojektowane tak, by dostarczyć radości zarówno dzieciom i młodzieży szukającym aktywnego sposobu na wakacje, jak i dorosłym, którzy pragną połączyć letni relaks z ruchem i dobrym humorem.

Letnia frajda dla najmłodszych odkrywców

Nie musisz pakować walizek, by zapewnić dzieciom niezapomniane wakacje! Specjalnie przygotowana strefa i animacje dla najmłodszych gwarantują prawdziwie wakacyjną atmosferę. W każdą sobotę od 4 lipca do 22 sierpnia, w godzinach 13:00–18:00, dzieciaki będą mogły uczestniczyć w zabawach ruchowych, tanecznych i zespołowych pod okiem doświadczonych animatorów. W programie znajdą się również uwielbiane przez maluchy modelowanie balonów i puszczanie gigantycznych baniek mydlanych. To idealne rozwiązanie dla rodzin – dzieci bawią się i odkrywają nowe pasje, a rodzice mogą w tym czasie swobodnie zrobić zakupy lub po prostu odpocząć w komfortowych warunkach.

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Summer Fest to tylko jedna z wielu inicjatyw, które czekają na odwiedzających. Przez cały rok to miejsce tętni życiem, oferując bogaty program związany z kulturą, sztuką, edukacją i aktywnym stylem życia. Od rozwijania talentów artystycznych i sportowych, przez seanse filmowe w komfortowych warunkach, po wieczorne wyjścia ze znajomymi na kręgle czy bilard – to centrum staje się prawdziwym hubem rozrywki i spotkań. Do tego dochodzi różnorodna oferta gastronomiczna, która zaspokoi każde podniebienie. To miejsce, które nieustannie inspiruje i oferuje coś nowego.