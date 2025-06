Loty z Warszawy do Tajpej. LOT uruchamia połączenie na Tajwan na jednym bilecie

Egipt. Wakacje przed sezonem. Super promocje w czerwcu na last minute w biurach podróży. Tui, Itaka i Rainbow sprawdzamy najtańsze all inclusive

Podróż z Polski do Tajpej to zazwyczaj minimum jeden, a częściej dwa przesiadki. Najpopularniejsze trasy prowadzą przez europejskie huby, takie jak Amsterdam, Frankfurt czy Paryż, a następnie przez azjatyckie metropolie – Pekin, Tokio. Zazwyczaj są to niezależne loty, na kilku biletach, które są stresujące dla podróżnych. Od teraz pasażerowie LOT-u zyskają dostęp do nowych możliwości podróży na trasie z Warszawy do Tajpej (TPE) – dynamicznie rozwijającej się metropolii Tajwanu. Połączenie będzie realizowane z dogodną przesiadką w jednym z dwóch międzynarodowych portów lotniczych: Wiedniu lub Tokio (NRT).

Dzięki wspólnej umowie codeshare cała podróż odbywać się będzie na jednym bilecie, z jednolitą polityką bagażową oraz spójnymi warunkami taryfowymi, co znacznie podnosi komfort i przejrzystość organizacji podróży. Obie linie lotnicze umożliwiają także gromadzenie mil w ramach swoich programów lojalnościowych, w tym Miles & More oraz Infinity MileageLands.Zarówno PLL LOT, jak i EVA Air współpracują na zasadach codeshare z innymi kluczowymi przewoźnikami w regionie, takimi jak All Nippon Airways (ANA), Air China czy Asiana Airlines. Dzięki tym sojuszom pasażerowie mogą korzystać z rozbudowanej oferty przelotów do wielu azjatyckich metropolii, zyskując dostęp do jeszcze szerszej gamy kierunków przy zachowaniu wysokich standardów obsługi oraz płynności podróży. Linie zapowiedziały chęć rozszerzenia współpracy o kolejne kierunki, by oferować pasażerom jeszcze większy wybór połączeń i lepszą dostępność rejsów. Pasażerowie PLL LOT mogą już rezerwować nowe połączenia, które w tej formule będą obowiązywały od 9 czerwca 2025 r. Bilety na rejsy dostępne są we wszystkich kanałach sprzedaży PLL LOT i EVA Air, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.

Tajwan - wizy, waluta, pogoda

Obywatele Polski mogą wjechać na Tajwan bez wizy na okres do 90 dni. Oficjalnym językiem jest mandaryński chiński. W turystycznych miejscach można porozumieć się po angielsku. Nowy dolar tajwański (TWD). Karty kredytowe są powszechnie akceptowane. Tajpej posiada rozbudowaną sieć metra (MRT) i autobusów. Taksówki są również łatwo dostępne. Tajpej ma klimat subtropikalny. Najlepszy czas na wizytę to wiosna (marzec-maj) i jesień (wrzesień-listopad).

