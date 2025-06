Lot do św. Mikołaja na pokładzie PLL LOT. Rejsy do Rovaniemi jesienią. Ruszyła sprzedaż biletów

Egipt. Wakacje przed sezonem. Super promocje w czerwcu na last minute w biurach podróży. Tui, Itaka i Rainbow sprawdzamy najtańsze all inclusive

Polski przewoźnik rozszerza tegoroczną siatkę połączeń o loty do Laponii. Jesienią i zimą będzie można wybrać się do Rovaniemi nie tylko w odwiedziny Mikołaja, ale także w poszukiwaniu zorzy polarnej. Być może przy odrobinie szczęścia może uda się zaliczyć obie atrakcje. Pierwszy rejs zaplanowano na 27 listopada. Sprzedaż biletów już ruszyła.

Bezpośrednie loty z Polski do Laponii. PLL LOT uruchamia połączenie z Warszawy do Rovaniemi

LOT będzie realizował loty na trasie Warszawa – Rovaniemi 2 razy w tygodniu – w każdy czwartek i niedzielę. Rejsy LO477 startować będą do Rovaniemi o godz. 11:35, z kolei rejsy LO478 w drogę powrotną wystartują o godz. 16:50. W obu kierunkach samoloty PLL LOT przemierzać będą wyznaczoną trasę przez 2 godziny i 45 minut. Połączenie realizowane będzie do 1 lutego 2026 r.

- Uruchomienie nowej trasy do północnej części Finlandii wpisuje się w strategię rozszerzania naszej oferty o miejsca z wysokim potencjałem turystycznym. Warto podkreślić, że LOT aktualnie będzie jedynym przewoźnikiem w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym bezpośrednie rejsy do Rovaniemi w regularnej siatce połączeń. Wierzę, że ten kierunek szybko zyska popularność wśród naszych pasażerów – region Laponii zachwyca krajobrazami, ciszą i przestrzenią, a także bogatą ofertą zimowych aktywności. To miejsce, gdzie można naprawdę oderwać się od codzienności i zanurzyć w wyjątkowej atmosferze dalekiej północy — mówi Robert Ludera, Prokurent, Dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT

Za bilet w jedną stronę 27 listopada zapłacimy od 778,74 zł za osobę. Jednak ceny mogą się zmieniać. Warto sprawdzać oferty i akcje promocyjne. Bilety na połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Rovaniemi są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.

Aktualnie nie ma bezpośredniego połączenia z Polski do Rovaniemi. Można dolecieć z przesiadką przez Helsinki na pokładach samolotów linii Finnair lub Ryanair.

Rovaniemi. Nie tylko wioska św. Mikołaja

Rovaniemi przyciąga rocznie około pół miliona turystów. To głównie miłośnicy świąt Bożego Narodzenia, którzy chcą spotkać Mikołaja i zanurzyć się w magicznym klimacie. Działa tu mikołajowa poczta, można wybrać się na spacer z reniferem i korzystać z uroków śnieżnego Mikołajowego Lasu, przez który przebiega inia koła podbiegunowego. Życiem tętni też samo Rovaniemi. Klimatyczne bary i restauracje oferująlokalbe przysmaki, nierzadko przez centrum przechadzają się renifery. W Korundi House of Culture można wysłuchać koncertów Lapońskiej Orkiestry Kameralnej. W Muzeum Sztuki obejrzeć prace artystów z całej Arktyki. Nudzić nie będą się także miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu. Panują tu doskonałe warunki do uprawy narciarstwa biegowego. Możemy tu spełnić także marzenie o zobaczeniu zorzy polarnej. Jest tu widoczna przez ok. 150 nocy w roku od końca sierpnia do połowy kwietnia.

