To nie jest turystyka popowodziowa, ale realna pomoc. Wrześniowa powódź przyniosła ogromne straty m.in. na Dolnym Śląsku. Lądek-Zdrój czy Stronie Śląskie sprzątają po wielkiej wodzie, a gdy już się odbudują, będą potrzebować turystów. Natomiast mnóstwo osób, które mieszkają w miejscowościach bezpośrednio dotkniętych powodzią, pracuje w okolicach, gdzie woda nawet nie dotarła. Dlatego nie powinniśmy się wahać, czy przyjeżdżać do Polanicy-Zdroju, Dusznik-Zdroju, Szklarskiej Poręby, Karpacza czy innych turystycznych miejscowości, do których wielka woda nie dotarła, za to zalała je fala odwołanych rezerwacji. Starty sięgają setek tysięcy złotych, za którymi kryją się ludzkie dramaty. Na Dolnym Śląsku jest 169 gmin, powódź dotknęła 5 z nich i nie w całości. Wiele miejsc jest pięknych i czeka na gości, tym bardziej że wielu hotelarzy zdecydowało się przekazać część zysku tym, którzy ucierpieli w walce z żywiołem. Jednak żeby pomóc, trzeba mieć siły i tutaj wiele zależy od nas. Jesień to drugi „gorący sezon” na Dolnym Śląsku. Zazwyczaj o tej porze roku przyjeżdżało mnóstwo wycieczek szkolnych, grup pracowniczych i turystów indywidualnych. W tym rok, w pierwszy weekend po powodzi w wielu miejscach nie pojawił się nikt. Dlatego dołączam do apelu branży turystycznej Dolnego Śląska — nie odwołuj rezerwacji ani szkolnej wycieczki, a jeśli zastanawiasz się, gdzie pojechać na jesienny weekend to wybierz miejsce, które na Ciebie czeka. Poniżej kilka pomysłów na udany wypad.

Miłosny list, woda, która zdrowia doda i wycieczka z widokami zapierającymi dech w piersi, czyli pomysł na jesienny weekend w Polsce

Na Dolnym Śląsku atrakcji jest tyle, że rok to za mało, by wszystko zobaczyć. Jeśli do dyspozycji masz tylko weekend i romantyczną duszę obierz kurs na Duszniki-Zdrój. Uzdrowisko, ale także miejsce, gdzie wciąż działa młyn papierniczy z 1605 r., który niegdyś zaliczano do najlepszych papierni w Europie. Do masy dodawano substancje z torfu i wód mineralnych – wyrabiany papier był tak trwały, że nazywano go nieśmiertelnym. Papierem z Dusznik zachwycał się także Fryderyk Chopin, który gościł w uzdrowisku jako szesnastolatek. Dziś mieszczącym się tu Muzeum Papiernictwa nie tylko zobaczysz stare arkusze czy maszyny, ale dowiesz się też, jak czerpie się papier i stworzysz swoją kartkę idealną do napisania listu miłosnego. Odwiedź także którąś z lokalnych winnic, których na tym terenie jest ponad 20. Winnica Niemczańska w Niemczy jako jedna z niewielu w naszym kraju uprawia szczep Palava. Obok winiarni działa hotel, a właściciel zdecydował, że 50 proc. zysku przekaże na pomoc powodzianom. Na Dolnym Śląsku znajduje się także słynna Dolina Pałaców z najpiękniejszymi dworkami pałacami i zamkami w Polsce, spektakularny w rozmiarze Zamek Książ Hochbergów von Plessów, z przepięknymi ogromnymi stajniami, o których przy jego zwiedzaniu nie należy zapominać, prezentuje się doskonale o każdej porze roku. Dla zdrowia i relaksu wpadnij do Polanicy-Zdroju. W zabytkowej willi w Parku Zdrojowym działa pijalnia wód mineralnych. Można zaopatrzyć się w klasyczną „pijałkę”, z której woda smakuje wyjątkowo. Żeby cieszyć oczy widokami zapierającymi dech w piersi, odwiedź góry. Rezerwat Gór Stołowych z niesamowitymi, przypominającymi kosmiczne grzyby Błędnymi Skałami, oraz Szczelińcem, który jest swojego rodzaju, ciągnącym się kilometrami, naturalnym skalnym labiryntem. Nie zapominaj o Karkonoskim Parku Narodowym ze Śnieżką, Piekielną Doliną, Szrenicą i Śnieżnymi Kotłami, które jesienią wyglądają zjawiskowo. Religijna wizyta to wycieczka do bazyliki w Strzegomiu i Sanktuarium w Wambierzycach, bazyliki w Bardzie Ślaskim, a także całkowicie drewnianych, zbudowanych bez użycia choćby jednego gwoździa Kościołów Pokoju w Świdnicy. Jedną z ciekawszych tras motocyklowych, samochodowych i rowerowych w Polsce jest Droga 100 Zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej. Wspina się ona zboczami Gór Stołowych z Radkowa do Kudowy Zdrój. Została zbudowana w latach 1867-1870 i choć do alpejskich serpentyn jej daleko to i tak robi ogromne wrażenie. Stroczy Zakręt (nazywany też Językiem Teściowej) zawija drogę niemal o 360 stopni i wznosi ją o 40 metrów. Dla tych, którzy potrzebują większej dawki adrenaliny, ale w kontrolowanej dawce są spływy pontonowe w Bardzie Śląskim, paintbol i Folwark Szyfrów organizowane przez Ski-Raft. Na poszukiwaczy przygód czeka także Kopalnia Złota w Złotym Stoku i wiele innych atrakcji. Jeśli to dla Ciebie za mało zajrzyj na stronę internetową Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, która na bieżąco aktualizuje listę dostępnych miejsc, w których jest bezpiecznie i pięknie.

