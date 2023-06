Odkryj Istrię w pełnym blasku. Wyjątkowe wakacje

Zainteresowanie podróżników aktywnym spędzaniem letniego wypoczynku, sportem i aktywnością fizyczną sprawiają, że poszukują oni miejsc posiadających w swojej ofercie różnorodne i interesujące formy spędzania czasu. Hotele coraz chętniej przystosowują się do zapotrzebowania gości, uwzględniając w swojej ofercie pozycje dla tych, którzy preferują aktywny wakacyjny wypoczynek.

Kempiński Hotel Adriatic to wyjątkowy pięciogwiazdkowy ośrodek, położony na urokliwym wybrzeżu Chorwacji, niedaleko miejscowości Savudrija, w malowniczej okolicy w północno-zachodniej Istrii. Ten luksusowy ośrodek oferuje bogaty wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu w duchu wellness, w tym relaks w hotelowym SPA lub możliwość uczestniczenia w zajęciach jogi prowadzonych na plaży. Entuzjastów sportu na pewno oczaruje z kolei luksusowy Golf Club Adriatic – pierwsze 18-dołkowe pole golfowe na Istrii. Jest to obiekt najwyższej klasy ze wspaniałym widokiem na śródziemnomorski krajobraz, który zapewnia idealne warunki do gry na wszystkich poziomach. Malownicze otoczenie sprawia, że gracze poczują się jak bohaterowie filmu. Każde uderzenie piłki stanie się dynamicznym ujęciem, a każdy krok po polu golfowym – podróżą przez spektakularną scenerię dodającą magii golfowemu doświadczeniu. Równie atrakcyjne może okazać się zwiedzenie okolicy w siodle. Entuzjaści jazdy konnej znajdą na Istrii wiele ośrodków oferujących krajoznawcze rajdy w teren.

Wszystkich entuzjastów tenisa, odwiedzających Hotel Adriatic w ostatnim tygodniu lipca, ucieszy również informacja, że miasto Umag, gdzie zlokalizowany jest hotel, na tydzień zamienia się w światową stolicę tego sportu, organizując prestiżowy turniej Croatia Open.

Zobacz także: To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

Zaledwie 20 minut od hotelu Adriatic znajduje się Kempiński Hotel Portorož, leżący na ziemiach ukrytej perły Europy – Słowenii. Niedaleki dystans między lokalizacjami umożliwia sprawny przejazd i odkrycie wachlarza atrakcji dostępnych w słoweńskiej części półwyspu. Wśród nich m.in. „polowanie” na trufle! To niepowtarzalna okazja na spacer po okolicznych lasach z ekspertem oraz psem specjalnie wyszkolonym do szukania “czarnych diamentów”. Zakątki Piranu, określanego mianem najpiękniejszego miasta wybrzeża, można odkrywać także na rowerze, ponieważ w okolicy znajdują się liczne trasy rowerowe, dostosowanych zarówno do bardziej zawziętych kolarzy, jak i do gości, którzy preferują łatwiejsze, turystyczne szlaki. Wyprawa rowerowa po malowniczych ścieżkach Istrii będzie doskonałym dopełnieniem niezwykłej przygody nad Adriatykiem. A po powrocie z wyprawy rowerowej, Hotel Portoroz zaprasza na relaks na prywatnej plaży lub w hotelowym Rose Spa, gdzie zabiegi wykonywane są z wykorzystaniem luksusowych francuskich kosmetyków marki Biologique Recherche.

Odwiedzając Hotel Portotoz, warto również zapoznać się z mapą okolicznych kulturowo-historycznych atrakcji. Oprócz średniowiecznego miasteczka Piran, w pobliżu zlokalizowane są także znane na całym świecie punkty turystyczne: Jaskinia Postojna oraz Stadnina Lipica, której początki sięgają XVI wieku. Widoków z innej perspektywy doświadczą fani morskich przygód, którzy zdecydują się na widokowy rejs statkiem po słoweńskim wybrzeżu lub na chorwackie Wyspy Brońskie.

Letni pobyt na Istrii w hotelach Kempiński do celebracji życia w pełnym rozkwicie. Podobnie jak kwiaty, czas rozkwita i przemija, ale wspomnienia pozostają, dlatego Hotele Kempinski oferują niezapomniane doświadczenia, teraz w atrakcyjnej zniżce do 20% od ceny pobytu. W Hotelu Portoroz w ramach promocji możesz cieszyć się możliwością skosztowania wyjątkowego drinka lub słodkiej przekąski w kawiarni Forma Viva, a obfite śniadanie w formie bufetu serwowane w uroczystej sali Crystal Hall, która pozwala rozpocząć dzień w wyjątkowym stylu. W Hotelu Adriatic drinkiem i słodkimi przekąskami można delektować się w Adriatic Bar, a wykwintne śniadanie podawane jest w eleganckiej restauracji Dijana.

Wakacje na skąpanej słońcem Istrii to świetna alternatywa, chociażby dla turystycznych wybrzeży Włoch. Urokliwe widoki, łączące góry, morze i urokliwy klimat zabytkowych miast Istrii w połączeniu z wachlarzem atrakcji sportowo-turystycznych pozwolą zbudować najpiękniejsze wspomnienia, do których będzie można wracać, gdy już dopadnie nas chłód zimowych miesięcy.

i Autor: Materiały prasowe Hotele Kempiński