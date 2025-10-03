Odkryj świat legend i kryminałów – dzień otwarty Avatarów Miasta już w najbliższą niedzielę

Na uczestników będą czekać liczne atrakcje, które pozwolą doświadczyć lubelskich opowieści poprzez kreatywną zabawę.

W programie przewidziane są bezpłatne spektakle teatralne, improwizacje dla dzieci i dorosłych, pokazy sztuk cyrkowych, koncert zespołu Klucze, a także wystawy interaktywne.

Kolejnym punktem programu będzie gra Mindball – wykorzystująca fale mózgowe do sterowania piłki. Uczestnicy odkryją multisensoryczny świat legend, zwiedzą escape roomy, stylizowane na komisariaty policyjne z różnych epok oraz poczują na własnej skórze klimat lubelskich opowieści. Nie zabraknie także niespodzianek dla najmłodszych, takich jak malowanie twarzy czy tworzenie herbu miasta.

Interaktywne wnętrza Kamienicy Legend i Kamienicy Kryminałów pozwolą odwiedzającym poczuć atmosferę dawnych epok, a przede wszystkim odkryć sekrety, jakie od wieków skrywają mury Lublina.