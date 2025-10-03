Odkryj świat legend i kryminałów – dzień otwarty Avatarów Miasta już w najbliższą niedzielę

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-03 17:12

5 października, drzwi Avatarów Miasta otworzą się dla spragnionych niezwykłych wrażeń mieszkańców Lublina oraz turystów. To wyjątkowa okazja, aby poznać jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów interaktywnych, opowiadających historie niezwykłego Lublina. Na uczestników Kamienicy Legend i Kamienicy Kryminałów czekać będzie wiele atrakcji.

Avatary Miasta

i

Autor: Avatary Miasta/ Materiały prasowe

Na uczestników będą czekać liczne atrakcje, które pozwolą doświadczyć lubelskich opowieści poprzez kreatywną zabawę.

W programie przewidziane są bezpłatne spektakle teatralne, improwizacje dla dzieci i dorosłych, pokazy sztuk cyrkowych, koncert zespołu Klucze, a także wystawy interaktywne.

Kolejnym punktem programu będzie gra Mindball – wykorzystująca fale mózgowe do sterowania piłki. Uczestnicy odkryją multisensoryczny świat legend, zwiedzą escape roomy, stylizowane na komisariaty policyjne z różnych epok oraz poczują na własnej skórze klimat lubelskich opowieści. Nie zabraknie także niespodzianek dla najmłodszych, takich jak malowanie twarzy czy tworzenie herbu miasta.

Interaktywne wnętrza Kamienicy Legend i Kamienicy Kryminałów pozwolą odwiedzającym poczuć atmosferę dawnych epok, a przede wszystkim odkryć sekrety, jakie od wieków skrywają mury Lublina.

  • Kamienica Legend – Dominikańska 7, Lublin
  • Kamienica Kryminałów – Rybna 13, Lublin
  • 5.10 godz. 11:00
